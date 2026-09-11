الرئيس السيسي يصل نيهودلهي للمشاركة في القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بسلامة الله تعالى إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس.

كان في استقباله لدى الوصول إلى مطار قاعدة بالام الجوية في نيودلهي سانجاي سيث وزير الدولة الهندي لشئون الدفاع، والعميد طيار فيجاي راو قائد قاعدة بالام الجوية، والسفير سوريش كومار مدير ادارة شمال افريقيا وغرب آسيا بوزارة الخارجية الهندية، والسيدة نيشا دهوال مسئولة المراسم الهندية، والسفير كامل جلال سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الهند، وأعضاء السفارة المصرية في نيودلهي.