ترتيب دوري أبطال أوروبا عقب الجولة الأولي

يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا عقب الجولة الأولى لمرحلة الدوري بفارق الأهداف .
وجاء ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا عقب الجوله الاولي كالتالي :
1- باريس سان جيرمان 3 نقاط
2- بايرن ميونخ 3 نقاط
3- برشلونة 3 نقاط
4- مانشستر يونايتد 3 نقاط
5- كومو 3 نقاط
6- شتوتجارت 3 نقاط
6- سبورتنج لشبونة 3 نقاط
8- مانشستر سيتي 3 نقاط
9- لانس 3 نقاط
9- ريال بيتيس 3 نقاط
9- أستون فيلا 3 نقاط
12- بوروسيا دورتموند 3 نقاط
13- ريال مدريد 3 نقاط
13- ليفربول 3 نقاط
15- آرسنال 3 نقاط
16- أي إي ك أثينا 3 نقاط
17- روما نقطة واحدة
17- شاختار دونيتسك نقطة واحدة
19- آيندهوفن نقطة واحدة
19- فنربخشه نقطة واحدة
21- فياريال بدون نقاط
22- كلوب بروج بدون نقاط
22- سلافيا براج بدون نقاط
22- ليل بدون نقاط
25- إنتر بدون نقاط
25- أتلتيكو مدريد بدون نقاط
27- لاسك بدون نقاط
27- نابولي بدون نقاط
29- جلطة سراي بدون نقاط
29- فايكينج بدون نقاط
31- بورتو بدون نقاط
32- لايبزيج بدون نقاط
33- فينورد بدون نقاط
34- صباح بدون نقاط
35- سلوفان براتيسلافا بدون نقاط
36- بودو جليمت بدون نقاط
يشارك في دوري ابطال اوروبا 36 فريقا في مرحلة الدوري من دوري أبطال اوروبا حيث يواجه كل فريق 8 خصوم بواقع 4 مباريات على ملعبهم ومثلهم خارجه