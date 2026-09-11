ترتيب دوري أبطال أوروبا عقب الجولة الأولي

يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا عقب الجولة الأولى لمرحلة الدوري بفارق الأهداف .

وجاء ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا عقب الجوله الاولي كالتالي :

1- باريس سان جيرمان 3 نقاط

2- بايرن ميونخ 3 نقاط

3- برشلونة 3 نقاط

4- مانشستر يونايتد 3 نقاط

5- كومو 3 نقاط

6- شتوتجارت 3 نقاط

6- سبورتنج لشبونة 3 نقاط

8- مانشستر سيتي 3 نقاط

9- لانس 3 نقاط

9- ريال بيتيس 3 نقاط

9- أستون فيلا 3 نقاط

12- بوروسيا دورتموند 3 نقاط

13- ريال مدريد 3 نقاط

13- ليفربول 3 نقاط

15- آرسنال 3 نقاط

16- أي إي ك أثينا 3 نقاط

17- روما نقطة واحدة

17- شاختار دونيتسك نقطة واحدة

19- آيندهوفن نقطة واحدة

19- فنربخشه نقطة واحدة

21- فياريال بدون نقاط

22- كلوب بروج بدون نقاط

22- سلافيا براج بدون نقاط

22- ليل بدون نقاط

25- إنتر بدون نقاط

25- أتلتيكو مدريد بدون نقاط

27- لاسك بدون نقاط

27- نابولي بدون نقاط

29- جلطة سراي بدون نقاط

29- فايكينج بدون نقاط

31- بورتو بدون نقاط

32- لايبزيج بدون نقاط

33- فينورد بدون نقاط

34- صباح بدون نقاط

35- سلوفان براتيسلافا بدون نقاط

36- بودو جليمت بدون نقاط

يشارك في دوري ابطال اوروبا 36 فريقا في مرحلة الدوري من دوري أبطال اوروبا حيث يواجه كل فريق 8 خصوم بواقع 4 مباريات على ملعبهم ومثلهم خارجه