ابن التتش.. تفاصيل تمديد عقد حمزة عبدالكريم في برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا تمديد وتعديل عقد مهاجمه المصري الشاب حمزة عبدالكريم، ليستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق الكتالوني حتى عام 2030، بدلًا من 2029.

وجاء قرار برشلونة ليؤكد تمسك النادي باللاعب المصري، الذي نجح خلال الفترة الماضية في لفت الأنظار بعد انتقاله إلى النادي، وحصوله على فرص تدريجية مع الفريق الأول.

ويتضمن العقد الجديد عددًا من التعديلات المهمة، أبرزها تمديد مدة التعاقد لمدة عام إضافي حتى 2030، إلى جانب زيادة راتب اللاعب بشكل تدريجي على أساس سنوي.

كما شهد العقد زيادة كبيرة في قيمة الشرط الجزائي، في خطوة تعكس رغبة برشلونة في حماية موهبته الشابة من أطماع الأندية الأوروبية، خاصة مع الاهتمام الذي حظي به اللاعب خلال الفترة الماضية.

ويُنظر إلى حمزة عبدالكريم، الملقب بـ"ابن التتش" بعد بداياته مع الأهلي المصري، باعتباره أحد المواهب المصرية الواعدة التي تسعى لإثبات نفسها داخل واحد من أكبر أندية أوروبا.

ويمنح تعديل العقد اللاعب مزيدًا من الاستقرار داخل برشلونة، في الوقت الذي يواصل فيه العمل من أجل الحصول على فرص أكبر مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.