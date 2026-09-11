اتصالات مع جوارديولا.. مفاجأة في تحركات طرابزون سبور لاختيار مدرب جديد

كشفت شبكة «61saat» التركية عن تحرك جديد من جانب مسؤولي نادي طرابزون سبور، في إطار البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الشبكة التركية أن مسؤولي طرابزون سبور أجروا اتصالات مع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لبحث إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق.

ويأتي تحرك إدارة طرابزون سبور في ظل استمرار البحث عن مدرب جديد، بعد رحيل فاتح تكة عن منصبه، حيث يسعى النادي إلى التعاقد مع مدير فني يمتلك خبرات كبيرة وقادر على قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكانت إدارة طرابزون سبور قد أكدت أن خيار التعاقد مع مدرب أجنبي يحظى بأولوية في الوقت الحالي، مع استمرار دراسة عدد من الأسماء والملفات التدريبية.

وأشارت «61saat» في تقرير سابق إلى أن إدارة النادي تدرس المدرسة الإسبانية ضمن خياراتها، دون الكشف في ذلك الوقت عن اسم محدد جرى التفاوض معه.

ويضم طرابزون سبور حاليًا عددًا من الأسماء البارزة، على رأسها النجم المصري محمد صلاح، الذي انتقل إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة رفعت من طموحات النادي وجماهيره على المستويين المحلي والأوروبي.

وفي حال نجاح المفاوضات، سيكون تولي جوارديولا مهمة تدريب طرابزون سبور بمثابة واحدة من أكبر الصفقات التدريبية في تاريخ الكرة التركية، نظرًا للنجاحات التي حققها المدرب الإسباني مع مانشستر سيتي على مدار السنوات الماضية.

ولا تزال تحركات إدارة طرابزون سبور في هذا الملف مستمرة، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات والمفاوضات بشأن هوية المدير الفني الجديد للفريق.