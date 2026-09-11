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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقارير: نتنياهو يعرض الانضمام إلى الضربات الجوية ضد الحوثيين

بنيامين نتنياهو- رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو- رئيس الوزراء الإسرائيلي
خاطر عبادة

زعمت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلا عن مصادر أمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض إمكانية انضمام إسرائيل إلى حملة أوسع ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

وبحسب التقرير، ستنضم إسرائيل إلى جهد إقليمي أكبر لمكافحة التهديد الذي يواجه طرق الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وذكرت الصحيفة اللبنانية أن مصادر دبلوماسية أمريكية زعمت أن نتنياهو عرض مساعدة إسرائيل على دول في شبه الجزيرة العربية، مما يشير إلى أن إسرائيل قد تكون مستعدة للانضمام إلى حرب أوسع. 

يأتي هذا في الوقت الذي يتقدم فيه الحوثيون في غرب اليمن، ويصلون إلى جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب ، مما قد يعزز قبضتهم على أحد أهم طرق الشحن في العالم.

مسؤول إسرائيلي: سيطرة الحوثيين على المندب أسوأ من هرمز

في سياق متصل، حذر مسؤول إسرائيلي من أن سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب قد تؤدي إلى وضع أكثر خطورة من الوضع في مضيق هرمز، وذلك خلال حديثه مع قناة N12 يوم الجمعة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى الفجوة في الحجم بين مضيق باب المندب ومضيق هرمز، قائلاً إنه حيثما يتواجد الحوثيون، سيكونون قادرين على إطلاق النار على السفن دون الاعتماد على أنظمة الرادار المتقدمة.

وقال المسؤول: "سيكونون قادرين على إطلاق النار على أي شيء يريدونه بصواريخ مضادة للدبابات. وسيكونون قادرين على رؤية السفن بأعينهم"، مضيفاً أن الوضع "يمنح قوة هائلة للمنظمة الإرهابية".

 إسرائيل تراقب تحركات الحوثيين

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن إسرائيل تراقب عن كثب تحركات الحوثيين في أعقاب سيطرة الجماعة على مدينة المخا اليمنية الساحلية، بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي .

ويخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن يعزز الحوثيون سيطرتهم على الميناء، ما يُمكّنهم من زيادة الضغط على ناقلات النفط والسفن التجارية في المنطقة، وقد يُؤدي هذا التطور إلى تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، ويُهدد بشكل أكبر طرق التجارة والطاقة الإقليمية.

وقال مصدر عسكري إن إسرائيل تراقب عن كثب القتال في اليمن والتحولات في ميزان القوى على طول الساحل.

كما وجه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الفريق إيال زامير وقائد البحرية الإسرائيلية الأدميرال إيال هاريل تحذيرات مباشرة للحوثيين وإيران هذا الأسبوع.

وقال زمير: "لقد أزلنا وصدّينا التهديدات الوجودية التي تراكمت ضدنا لسنوات، لن نسمح بظهور تهديدات وجودية من أعداء متطرفين، ولن نسمح للمنظمات الإرهابية بالتمركز على حدودنا".

وفي معرض حديثه عن عمليات البحرية الإسرائيلية، أضاف زمير: "في باب المندب، وفي قلب بيروت، وفي موانئ لبنان، وقبالة سواحل غزة، أثبتنا أن ذراع الجيش الإسرائيلي الطويلة قوية وعازمة وتصل إلى كل مكان لضرب أولئك الذين يسعون إلى إيذائنا".

وقال هاريل: "في الساحة البحرية الجديدة، لم يعد هناك شيء اسمه جبهة بعيدة"، مؤكداً أن المسافة لن توفر حصانة لأي شخص يسعى إلى إلحاق الضرر بإسرائيل.

مناورات إسرائيلية في إيلات

في غضون ذلك، أكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي تمريناً واسع النطاق بقيادة الفرقة 80 في إيلات والمنطقة المحيطة بها يوم الخميس، بما في ذلك المياه قبالة المدينة.

وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست، حاكت المناورة عملية تسلل جماعي إلى إيلات بحراً وجواً وبراً بمشاركة مقاتلين حوثيين وميليشيات موالية لإيران، واختبرت قدرة الجيش على الاستجابة لعمليات الاستيلاء على الفنادق والمدارس والمراكز التجارية والمواقع السياحية، فضلاً عن حوادث احتجاز الرهائن واسعة النطاق.

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