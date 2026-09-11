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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في سرية تامة.. كيف تبلغ عن سرقة التيار الكهربائي؟

سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء
وفاء نور الدين

 سرقة التيار الكهربائي تضعف الشبكة وتؤدي لزيادة  قيمة فواتير الكهرباء، لذلك يجب على كل فرد أن يكون ايجابيا ويبلغ عن سرقة التيار الكهربائي. 

طرق الإبلاغ عن سرقة الكهرباء 


  قدمت هندسة كهرباء التحرير - بدر التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء طرق  الإبلاغ عن السرقة 

حيث تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة مسارات للإبلاغ مع ضمان سرية هوية المُبلغ وعدم إشتراط تسجيل بياناته الشخصية

- الخط الساخن الموحد (121): خدمة متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتلقي بلاغات السرقات والأعطال والشكاوى من أي خط أرضي أو محمول.

- المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية: يمكنك الدخول على الموقع الرسمي واختيار خدمة "تقديم بلاغ سرقة تيار"، وتعبئة بيانات المكان المخالف فقط، بينما تظل خانة بياناتك الشخصية اختيارية تماماً.

- خدمة الواتساب السريعة: يمكنك إرسال البلاغ مدعوماً بالصور أو الموقع الجغرافي (Location) مباشرة عبر الرقم المخصص 01507501111.

- رقم واتساب جديد لخدمة المشتركين: الرقم المخصص: 01034942060 متاح لاستقبال الرسائل عبر تطبيق «واتساب» فقط.
الرقم يتيح للمشتركين: تقديم الشكاوى ومتابعة موقفها والإستفسار عن خدمات الكهرباء وإرسال المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة.

-مكاتب خدمة المواطنين: التوجه مباشرة إلى مقر شركة توزيع الكهرباء التابع لها منطقتك وتقديم البلاغ شفهياً أو كتابياً لمسؤول خدمة المواطنين دون إلزامك بتقديم إثبات شخصية.

- رقم واتساب شركة شعاع: 01120313831 (لتلقي بلاغات سرقات التيار على مدار الساعة).

 البيانات المطلوبة لضمان جدية البلاغ

لكي تتحرك لجان التفتيش بشكل سريع وفوري، يجب أن يتضمن البلاغ تفاصيل واضحة تشمل:

- الاسم بالكامل لصاحب المنشأة المخالفة (إن وجد).

- العنوان التفصيلي بدقة (اسم الشارع، رقم العقار، الدور، ورقم الشقة أو علامة مميزة).

- نوع المنشأة المستفيدة من السرقة (شقة سكنية، محل تجاري، مصنع، مخزن، ورشة).

- شرح مبسط للمخالفة (مثل: توصيل من وراء العداد، توصيل مباشر من الأعمدة، أو تلاعب بداخل العداد نفسه).

- وضع بيانات الشخص الذي قام بالإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي بشكل إختياري حسب رغبته.

 ما الذي يحدث بعد تقديم البلاغ عن سرقة الكهرباء؟ 

- الفحص والمعاينة: تتحرك فوراً لجان التفتيش الفني وخبراء الضبطية القضائية بشركات التوزيع بالتنسيق مع شرطة الكهرباء إلى الموقع المُبلغ عنه.

- تحرير المحضر: في حال ثبوت التلاعب، يتم فصل الوصلات غير القانونية وتحرير محضر سرقة تيار كهربائي رسمي وتوثيق المخالفة بالصور.

- حساب المديونية: تقوم الإدارة التجارية بحساب قيمة التيار المسروق بناءً على أعلى شريحة إستهلاك وبأثر رجعي، بالإضافة إلى حساب مقابل ممارسات الإستهلاك ومقابل فروق القدرة.

 آليات التفتيش الذكية  على سارقي الكهرباء 

تستخدم شركات التوزيع حالياً تقنيات حديثة لضبط المخالفين وتشمل:

-حملات العدادات مسبقة الدفع: تركز اللجان الفنية على فحص العدادات مسبقة الدفع (الكارت) التي يثبت عدم شحنها لفترات طويلة رغماً عن إستمرار إضاءة العقار، وهو ما يعد مؤشراً فورياً على وجود تلاعب.

-صلاحيات الضبطية القضائية: يمتلك مفتشو وزارة الكهرباء الحاملين لصفة الضبطية القضائية كامل الحق القانوني في دخول المنشآت التجارية والسكنية وفحص العدادات والوصلات والتأكد من سلامتها دون عوائق.

يذكر أن وزارة الكهرباء تتيح  حالياً عبر المنصة الإلكترونية الموحدة خدمات الاستعلام عن محاضر السرقات، وتقديم التظلمات، وسداد الغرامات المقررة إلكترونياً لتسهيل التصالح وتقنين الأوضاع سريعاً.

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