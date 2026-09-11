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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بننفذ التعليمات| مدرسة تجريبية تبرر نقل 189طالبا أخروا المصروفات لمدارس حكومية قبل الدراسة بساعات

منشور المدرسة المذكورة
منشور المدرسة المذكورة
ياسمين بدوي

نشرت مدرسة أوسيم الرسمية للغات بيانا جديدا عبر صفحتها على فيس بوك ، للرد على الهجوم الذي تعرضت له من الاهالي الذي اتهموها بالتشهير بعد نشر قائمة بأسماء 186 طالبا وطالبة وإعلان نقلهم لمدارس حكومية قبل الدراسة بساعات. 

قالت المدرسة في بيانها الجديد : أي شخص سيتطاول بأي لفظ ستتم ملاحقته قانونيا بتهمة السب والقذف، المدارس بتنفذ تعليمات وقرارات الوزارة  وهذا للعلم ، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقرار من الوزارة وليس اجتهادا شخصيا من إدارة المدرسة.

ودعمت المدرسة منشورها المذكور بعدد من المستندات لإثبات تنفيذها للتعليمات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

May be an image of ‎text that says '‎الحذ التعيمیه لغات التعليم الشانوی رقم ・ラノ1Vロドノサ人 ٢٠ ٢/۲١١ بشان تحويل الطلبه لغ برجاء اتخاذه الا سیم رف شنه バニン اوسیم السيد الرسميه / مدير القائونيه مدارس رسمی عربی تار lei تسدد حتى ١ الشؤن لغات الى اقرب اسماء الطلبه التى لم بناء على قرار الرسميه حصر المحول اليها بمدرسه اوسیم تعليمات التوجيه المالى تم الصف المحول اليه المدرسه طن‎'‎
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ونشرت مدرسة أوسيم الرسمية لغات عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ، قوائم وكشوف بأسماء عدد من الطلاب معلنة صدور قرار بتحويلهم من المدرسة لمدارس حكومية عربي ، قبل بدء الدراسة بساعات وذلك لعدم سداد المصروفات.

وشملت القوائم والكشوف المنشورة على صفحة المدرسة قبل بدء الدراسة بساعات أسماء 189 طالبا وطالبة. 

وكتبت المدرسة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك رسالة نصها كالتالي: السادة أولياء أمور الطلاب الموجودين بالكشوف تم تحويل أوراق ابنائهم إلى مدارس حكومية، وعلى كل ولى أمر أن يتوجه إلى المدرسة لاستلام ملف الاوراق الخاص بابنه وتقديمه لأقرب مدرسة عربي جنب بيته ، حسب قرار وزير التربية والتعليم بتحويل كل من لم يسدد المصروفات عن العام الماضى 2026/2025 علما بأن فرصة السداد كانت متاحة طوال سنة كاملة .

وقابل أولياء الأمور منشور المدرسة بحالة من الغضب والاستياء ، حيث قالت آية سمير: ده تشهير بالطلاب اللي مدفعوش أتمنى المدرسة تتحاسب ع الفعل ده، وقالت منار محمد : هما الكسبانين انهم يحولوا من مدرسه اسلوبهم متدنى بالشكل دا.

وقال مؤمن إبراهيم : نرجو من وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة، التدخل والتحقق من الواقعة.
قيام المدرسة بنشر أسماء الأطفال المتأخر عليهم المصروفات الدراسية بشكل علني على موقع التواصل الاجتماعي ،وقالت إلهام أيمن : قلة ذوق منكم ...كنتوا بعتوا لاولياء الامور على الخاص ، وقالت هند الديداموني : مش المفروض حضراتكوا فيه قسم شؤون طلاب يتواصل مع أولياء الامور!!؟

وقالت إلهام نجم : لو ده اسلوب المدرسة تبقى لا تستحق ان يستمر بها احد واللي يحول منها يبقى الكسبان! كيف تنشر اسماء الطلبة على الملأ بهذا الأسلوب؟ ، و قالت ايمان النجار : ايه الفضايح دي يعني مش معاكوا ارقام أولياء الأمور.

قرار وزارة التربية والتعليم

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام مديريات التربية والتعليم باتخاذ ما يلزم نحو تحويل الطلاب غير المسددين لمصروفات المدارس الرسمية لغات و المتميزة لغات “الشهيرة بالمدارس التجريبية” لأكثر من عام دراسي  لمدارس التعليم الرسمي "مدارس عربي".

وبناء عليه في نهاية العام الدراسي الماضي، أعادت المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات “التجريبيات” عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، مناشدة أولياء أمور الطلاب المتأخرين في سداد المصروفات، بسرعة سداد المصروفات المتراكمة عن الاعوام السابقة بالمدرسه قسم الحسابات ، بحد اقصى قبل 1 يوليو القادم، مؤكدة أن شئون الطلاب ستتخذ الإجراءات القانونية وفقا للقرارات الوزارية والإدارية المتبعة في حال تعذر سداد المصروفات المتراكمة، وذلك بتحويل الطالب لأقرب مدرسه عربي بالادارة.

مدرسة أوسيم الرسمية مدرسة أوسيم الرسمية للغات حكومية مدرسة

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