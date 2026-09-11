الاحتلال يواصل سياسة الاغتيالات واستهداف الفلسطينيين في قطاع غزة

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواصل عمليات الاغتيال بحق فصائل وعناصر الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن آخر هذه العمليات استهدفت قائد لواء خان يونس في كتائب القسام التابعة لحركة حماس، حيث نفذت طائرة استطلاع إسرائيلية غارة استهدفت السيارة التي كان يستقلها في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاده، إلى جانب اثنين من المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح «جبر» أن هذه الحالة تكررت خلال الأيام الماضية أكثر من مرة، حيث نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات باتجاه مجموعات من الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين، وأنه منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم، سقط ما يقرب من 1400 شهيد نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، مشيرًا إلى أن آخر هؤلاء الشهداء سقط قبل قليل في منطقة المواصي، إثر غارة نفذتها طائرة استطلاع إسرائيلية في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أنه بالتوازي مع سياسة الاغتيالات، تواصل إسرائيل عمليات النسف المتكررة للأحياء والمربعات السكنية، خصوصًا الواقعة في المناطق المصنفة باللون الأصفر، والتي تمثل نحو 70% من مساحة قطاع غزة، لافتًا إلى أن آخر عمليات النسف كانت في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح.

ولفت «جبر» إلى أن عمليات النسف الإسرائيلية في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح أسفرت عن تدمير عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين في تلك المنطقة، في إطار استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة.

