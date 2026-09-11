الرئيس السيسي يصل نيودلهي للمشاركة بقمة «بريكس» ووزير الدولة الهندي للدفاع في مقدمة مستقبليه

استقبل وزير الدولة الهندي لشؤون الدفاع، سانجاي سيث، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصول سيادته إلى العاصمة الهندية نيودلهي، للمشاركة في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس».

وعبّر المسؤول الهندي، عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، عن ترحيبه الحار بزيارة الرئيس السيسي، مشيداً بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين.

وقال «سيث»: "نرحب بحرارة بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، لحضور القمة الثامنة عشرة لمجموعة بريكس في نيودلهي"، مؤكداً أن مصر والهند تتشاركان روابط صداقة عميقة، وتعملان معاً لبناء شراكة أعمق وأقوى داخل تجمع «بريكس».

تستضيف الهند القمة الثامنة عشرة لمجموعة الالبريكس في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر 2026، برئاسة دولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وستتوج القمة رئاسة الهند لمجموعة البريكس لعام 2026، والتي تُعقد تحت شعار "البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة".

واعتمدت عدة اجتماعات وزارية إعلانات ومخرجات عملية موجهة نحو العمل، غطت مجالات التجارة، والصناعة، والزراعة، والطاقة، والتحضر، والعمل، والتعليم، والثقافة، والمرأة، والاتصالات، والعلوم والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات.