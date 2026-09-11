طلع 5 جنيهات..سعر الذهب في الصاغة الآن

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 11-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية بمختلف الأعيرة الذهبية.

زيادة طفيفة

وزاد سعر الذهب في مختلف الأعيرة الذهبية بمقدار 5 جنيهات مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 6285 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7182 جنيها للشراء و 7125 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6584 جنيها للشراء و6532جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6285 جنيها للشراء و 6235 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5387 جنيها للشراء و 5344 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.28 ألف جنيه للشراء و 49.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4381 دولار للشراء و 4380 دولار للبيع.