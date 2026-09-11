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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهدت أسعار أعيرة الذهب استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 11-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات جرام الذهب صباح اليوم، ثباتا بمختلف الأعيرة الذهبية

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 20 جنيها في المتوسط خلال اليوم بمختلف ا لأعيرة الذهبية.

سعر الذهب الان

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6280 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6579 جنيها للشراء و 6526 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأوسع انتشارا 6280 جنيها للشراء و 6230 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4362 دولار للشراء و 4362 دولار للبيع.

سعر الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال احبار مصر سعر جرام الذهب

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