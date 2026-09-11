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ترامب يربك الجمهوريين بوعد انتخابي بـ1.2 تريليون دولار.. 5 آلاف دولار لكل أمريكي بالغ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يربك الجمهوريين بوعد انتخابي بـ1.2 تريليون دولار.. 5 آلاف دولار لكل أمريكي بالغ

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح 5 آلاف دولار لكل أمريكي بالغ تحت مسمى «أرباح ترامب»، إذا حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على مجلسي الكونجرس، في مقترح قد تصل كلفته إلى نحو 1.2 تريليون دولار.

وأثار الإعلان مفاجأة داخل الحزب الجمهوري، إذ أشار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون إلى أن البيت الأبيض لم يُطلعه مسبقًا على الخطة، بينما أفادت مصادر بأن قيادات جمهورية في واشنطن فوجئت بالمقترح، وأن الإدارة لم تستشر عددًا من مراكز الأبحاث والمنظمات المحافظة بشأنه.

وأبدى مصدر في الكونغرس تشككه في إمكانية تنفيذ الخطة، محذرًا من أن ضخ مبالغ مماثلة مباشرة إلى المواطنين قد يؤدي إلى تسارع التضخم.

وكان ترامب قد أعلن خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في دالاس أن الأمريكيين البالغين سيحصلون على 5 آلاف دولار، مشترطًا بقاء الجمهوريين مسيطرين على غرفتي الكونغرس. وقال إن المستفيدين «سيتعين عليهم إنفاق هذه الأموال في الولايات المتحدة»، واصفًا المدفوعات المقترحة بأنها «أرباح ترامب».

ولم يكشف الرئيس الأمريكي حتى الآن عن آلية تمويل واضحة للخطة، لكنه قال في مقابلة مع CBS إنه يعتقد أنه لا يحتاج إلى موافقة الكونجرس لضمان صرف هذه الأموال.

وتأتي الوعود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في 3 نوفمبر المقبل، والتي تشمل انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوًا و33 عضوًا من مجلس الشيوخ. ويحافظ الجمهوريون حاليًا على أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس.

لرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرباح ترامب الحزب الجمهوري الكونغرس

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