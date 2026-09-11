أين تشتري آيفون Duo بأرخص سعر في العالم؟

بعد سنوات من الانتظار، دخلت شركة آبل Apple، أخيرا سوق الهواتف القابلة للطي مع آيفون Duo، لكن الشركة لم تدخل المنافسة بسعر عادي، الهاتف الجديد يأتي بسعر مرتفع للغاية، لدرجة أن قرار شرائه قد يحتاج إلى حسابات أكثر من مجرد مقارنة المواصفات.

وفي الهند، يبدأ سعر آيفون Duo من 299900 روبية (أي ما يعادل 3100 دولار) للنسخة التي تأتي بسعة تخزين 256 جيجابايت، بينما يصل سعر النسخة الأعلى بسعة 2 تيرابايت إلى 449900 روبية.

لكن اللافت أن سعر الهاتف يختلف بصورة كبيرة من دولة إلى أخرى، وهو أمر يهم أي مستهلك يفكر في شراء الهاتف من الخارج، سواء من الإمارات أو الولايات المتحدة أو غيرهما.



أين ستدفع أقل مقابل آيفون Duo؟



الولايات المتحدة هي الأرخص بين الأسواق التي شملتها المقارنة، إذ يبدأ سعر آيفون Duo من 1999 دولارا للنسخة الأساسية.

وفي كندا يبدأ السعر من 2999 دولار كندي، بينما يبلغ 17499 دولار هونج كونج.

أما في الإمارات، وهي السوق الأقرب والأكثر أهمية بالنسبة لكثير من المشترين العرب، فيبدأ سعر الهاتف من 8499 درهما.

وفي اليابان يبلغ السعر 364800 ين، بينما يبدأ من 15999 يوانا في الصين و3099 دولار سنغافوري في سنغافورة.

أما في أوروبا، فيصل السعر إلى 2299 يورو في ألمانيا و1999 جنيها إسترلينيا في بريطانيا.

وبالتالي، إذا كنت تفكر كمستهلك عربي في شراء آيفون Duo من الخارج، فمن الواضح أن الإمارات والولايات المتحدة وبعض الأسواق الآسيوية قد تكون أكثر جذبا من الأسواق ذات الأسعار المرتفعة، مع ضرورة حساب الضرائب ورسوم الشحن أو السفر قبل اتخاذ القرار.

شراء آيفون Duo

آبل تضع iPhone Duo في فئة مختلفة سعريا

لم تكشف آبل عن تفاصيل محددة تفسر سبب ارتفاع سعر iPhone Duo في بعض الأسواق، لكن عوامل مثل الضرائب، وتكاليف الاستيراد، وأسعار صرف العملات، وسياسة التسعير المحلية، كلها يمكن أن تؤثر في السعر النهائي.

وبالنسبة للمستهلك العربي، الأهم هو أن سعر الهاتف لا يتحدد فقط بمواصفاته، وإنما بالسوق التي تشتريه منها، وهذا يعني أن الشخص الذي يسافر باستمرار إلى الإمارات أو الولايات المتحدة قد يجد فرقا ملحوظا في التكلفة مقارنة بشراء الهاتف من سوق محلية ذات ضرائب ورسوم أعلى.

وماذا عن المنافسين؟



المشكلة بالنسبة لـ آبل أن آيفون Duo لا ينافس في سوق الهواتف القابلة للطي من فراغ؛ فهو يدخل في مواجهة مباشرة مع أجهزة من سامسونج وجوجل، وهي شركات لديها بالفعل خبرة في هذه الفئة.