كيف تستعيد كارت شحن عداد الكهرباء وتحتفظ بالرصيد؟

يواجه بعض أصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع مشكلة عند فقدان أو تلف كارت شحن عداد الكهرباء، وهل يمكن اعادته بالرصيد الموجود فيه ان يضيع الرصيد

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الرصيد الموجود على العداد لا يضيع في حالة فقدان أو تلف الكارت، حيث يتم تخزينه داخل ذاكرة العداد نفسها، اما الكارت فهو ينقل بيانات الشحن بين العداد ومنفذ الشحن

وأوضحت الشركة أنه في حالة تلف الكارت، يجب التوجه به إلى مركز خدمة العملاء، حيث يتم فحصه، وإذا تعذر إصلاحه، يتم استخراج كارت بديل ونقل جميع بيانات العداد إليه

ويستعرض صدى البلد لقرائه خطوات استخراج كارت جديد والحفاظ على الرصيد

خطوات استخراج كارت كهرباء بدل فاقد أو تالف

يمكن للمشترك استخراج كارت شحن من خلال اتباع تلك الخطوات ، وهي

-التوجه إلى هندسة الكهرباء أو مركز خدمة العملاء التابع له المشترك.

-تقديم بطاقة الرقم القومي لصاحب التعاقد أو من ينوب عنه.

-تقديم بيانات العداد أو رقمه، إن أمكن.

-سداد الرسوم المقررة لاستخراج الكارت البديل.

-قيام موظف الشركة ببرمجة الكارت الجديد وربطه بالعداد.



كيفية استرجاع الرصيد

بعد استلام الكارت الجديد، يقوم المشترك بإدخاله في العداد اولا، ثم يتوجه إلى أحد منافذ شحن العدادات لشحن الكارت.

وعند إعادة إدخال الكارت في العداد، يظهر الرصيد السابق الموجود بالعداد مضافًا إليه قيمة الشحنة الجديدة، دون فقدان أي مبالغ.

ونصحت الشركة أصحاب العدادات مسبقة الدفع بالحفاظ على كارت الشحن بعيدًا عن الحرارة الشديدة والرطوبة، وعدم ثنيه أو تعريضه للمجالات المغناطيسية، لتجنب تلفه وضمان استمرار استخدامه بكفاءة.

كيف تتأكد من تلف كارت شحن الكهرباء؟

1️⃣ أولاً: علامات فنية ورقمية تفصيلية تؤكد تلف الكارت تماماً..

- ظهور اكواد الخطأ الريحة على شاشة العداد عند وصعه

- ظهور رسالة نصية واضحة مثل (كارت غير مقبول) أو (لوحة العداد مغلقة).

- عند محاولة الشحن من منافذ الدفع الإلكتروني تظهر رسالة (الكارت غير مقروء) أو (فشل في الإتصال بالطابع) أو (Card Reader Error).

- رفض الماكينة سحب الكارت أو قراءة الرقم التسلسلي له.

-وجود إنحناء، إلتواء، أو كسر في جسم الكارت البلاستيكي يمنع دخوله بشكل مستقيم في فتحة العداد.

- وجود خدوش عميقة تقطع المسارات النحاسية، أو تراكم طبقة من الصدأ والرطوبة وتآكل باللون الأخضر على الشريحة الذهبية.