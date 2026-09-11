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أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

أثار النجم الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول، حالة من الجدل بتصريحات مؤثرة تحدث خلالها عن رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف الفريق الإنجليزي، مؤكدًا أن اللاعب لم يكن يستحق الطريقة التي انتهت بها مسيرته مع «الريدز» بعد سنوات طويلة من التألق والإنجازات.

وتأتي تصريحات جيرارد، في الوقت الذي يخوض فيه محمد صلاح تجربة جديدة بقميص طرابزون سبور التركي، بعدما أسدل الستار على رحلة استمرت 9 سنوات مع ليفربول، شهدت خلالها مسيرته العديد من النجاحات والبطولات والأرقام القياسية.

ماذا قال جيرارد عن صلاح؟

أكد ستيفن جيرارد أنه كان ينتظر ظهور محمد صلاح بشكل قوي مع فريقه الجديد، مشيرًا إلى أنه لا يزال يشعر بحالة من الحزن منذ مغادرة اللاعب المصري صفوف ليفربول.

وقال جيرارد في تصريحات صحفية، إنه كان يترقب توهج محمد صلاح مع طرابزون سبور، في إشارة إلى ثقته الكبيرة في قدرة النجم المصري على تقديم مستويات مميزة رغم الانتقال إلى منافسة ودوري مختلفين.

وأضاف أسطورة ليفربول، أنه يشعر بالألم عندما يشاهد محمد صلاح بقميص فريق آخر بعيدًا عن ليفربول، في تعبير يعكس المكانة التي حظي بها اللاعب المصري داخل النادي الإنجليزي طوال سنوات وجوده في «أنفيلد».

«لم يستحق تلك المعاملة»

وكانت أبرز رسائل جيرارد، تأكيده أن محمد صلاح لم يستحق المعاملة التي حصل عليها قبل رحيله عن ليفربول، معتبرًا أن المسيرة التي قدمها اللاعب مع الفريق كانت تستحق نهاية مختلفة وأكثر تقديرًا.

وشكل رحيل صلاح عن ليفربول نهاية حقبة مهمة في تاريخ النادي، بعدما أمضى 9 أعوام بالقميص الأحمر، وترك خلالها بصمة واضحة جعلته أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، أشار جيرارد إلى أهمية وجود محمد صلاح مع طرابزون سبور، مؤكدًا أن انضمام النجم المصري يمثل إضافة مهمة للفريق التركي، لكنه شدد على أن مهمة صلاح لن تكون سهلة، في ظل المنافسة القوية التي تنتظر طرابزون سبور على لقب الدوري التركي، ما يضع اللاعب أمام تحدٍ جديد لإثبات قدرته على مواصلة التألق خارج الملاعب الإنجليزية.

 

ماذا قدم صلاح مع طرابزون؟

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت مع طرابزون سبور التركي، بعدما نجح في تسجيل أرقام مميزة خلال الأسابيع الأولى من منافسات الدوري التركي، ليؤكد من جديد قدرته على صناعة الفارق وتقديم نفسه بصورة قوية في تجربته الجديدة.

وجاء تألق صلاح ليضعه في صدارة اللاعبين الأكثر مساهمة في أهداف طرابزون سبور، بعدما أصبح أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف الفريق منذ انطلاق الموسم، في ظل الاعتماد الكبير عليه في الخط الأمامي.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 4 أهداف خلال أول 4 أسابيع من منافسات الدوري التركي، وهو رقم يعكس البداية القوية التي قدمها اللاعب المصري مع فريقه الجديد.

ولم يتوقف تأثير صلاح عند تسجيل الأهداف فقط، بل أصبح اللاعب الأكثر مساهمة في أهداف طرابزون سبور خلال هذه الفترة، بعدما سجل وحده نسبة كبيرة من أهداف الفريق في المسابقة.

وأسهم صلاح بشكل مباشر في 45% من أهداف طرابزون سبور خلال أول 4 جولات، ليؤكد أن حضوره الهجومي أصبح عنصرًا أساسيًا في أداء الفريق.

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