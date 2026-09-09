ستيفن جيرارد يشيد بمحمد صلاح: وجوده قد يقود طرابزون سبور للمنافسة على لقب الدوري

أشاد الإنجليزي ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول السابق، بالمستوى الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن وجوده مع طرابزون سبور يمكن أن يمثل قوة كبيرة للفريق التركي في المنافسة على لقب الدوري.

وقال جيرارد في تصريحات إعلامية: "وجود صلاح في الفريق قد يكون قوة مهمة لجعل طرابزون سبور مرشحًا للقب في الدوري مرة أخرى".

وأضاف: "ما قدمه صلاح من أداء له تأثير كبير، وهذا اللاعب يستحق أكثر من هذا القدر من الاحترام والتقدير".

وتأتي إشادة جيرارد بصلاح في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به اللاعب المصري، بعدما أصبح أحد أبرز الأسماء التي تعول عليها جماهير طرابزون سبور، وسط آمال كبيرة في قيادته الفريق للمنافسة على البطولات المحلية.

ويُعد صلاح من أبرز اللاعبين الذين لعبوا تحت قيادة جيرارد خلال فترة وجودهما في ليفربول، حيث ارتبط الثنائي بالعديد من اللحظات المميزة مع الفريق الإنجليزي.