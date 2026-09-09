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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز التصدق بالطعام بنية توسيع الرزق؟.. أمين الفتوى يوضح

إطعام الطعام
إطعام الطعام
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم قيام بعض الأسر في حال ضيق الرزق بإطعام الطعام بنية طلب سعة الرزق من الله، مثل إعداد وتوزيع “الرز بلبن” على الناس.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن إطعام الطعام وإكرام الضيف من الأعمال المشروعة والمحببة في الإسلام، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أنه لا مانع شرعًا من التصدق أو إطعام الناس بنية تفريج الكرب أو طلب سعة الرزق من الله، مؤكدًا أن هذه النية لا حرج فيها ما دام الفعل في ذاته مشروعًا وهو إطعام الطعام.

وأشار إلى أن هذا النوع من الأعمال يُعد من القربات التي يرجى بها الأجر والثواب عند الله، خاصة إذا اقترن بالنية الصالحة.

كما لفت إلى أن بعض العادات المصرية المرتبطة بإعداد وتوزيع الحلويات مثل “الرز بلبن” في المناسبات السعيدة، هي من صور إدخال الفرح والسرور على الناس، وإحياء لمعاني الكرم وإطعام الطعام.


دعاء الرزق في الصباح مكتوب 

اللهم إن كان رزقي معلقًا في السماء فأنزله، وإن كان مدفونًا في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فسهّل بلوغه، وإن كان قريبًا فيسّر أسبابه، وإن كان قليلًا فزدّه، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.
اللهم لا قادر على منع ما وهبت، ولا معطٍ لما حجزت، ولا ينفع صاحب القوة قوته إلا بإذنك.
اللهم يا رب السماوات ويا رب العرش العظيم اقضِ عنا الدين، وامحُ عنا الفقر، واغمر حياتنا بفضلك.
يا كريم، يا غني، يا جواد، أنت الملجأ وإليك الدعاء، فاحفظني برحمتك.
اللهم اجعل مقري الجنة، وابعدني عن النار، وارزقني من الحلال الطيب، وزدني من العافية، واغمرني بمغفرتك.
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم أن تجعل رزقي واسعًا مباركًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

«اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

التصدق توسيع الرزق أمين الفتوى الدكتور علي فخر إطعام الطعام

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