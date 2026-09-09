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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رئيس البيت الفني للمسرح يجتمع بمديري الفرق في مسرح مصر

البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
محمد نبيل

عقد الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس، اجتماعًا مع مديري الفرق المسرحية، وذلك بمسرح مصر، أحد مسارح البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن الشيوي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بشأن خطة تطوير المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح، لمتابعة خطط الإنتاج والعروض خلال الفترة المقبلة، وبحث آليات تطوير العمل وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
 

وشارك في الاجتماع كل من الفنان ياسر الطوبجي، مدير فرقة المسرح الكوميدي، والفنان محسن منصور، مدير فرقة المسرح الحديث، والمخرج محمد مرسي، مدير فرقة مسرح الإسكندرية، والمخرج تامر كرم، مدير فرقة مسرح الشباب، والفنان عصام الشويخ، مدير فرقة مسرح الساحة، والمخرج سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الطليعة، والفنانة إيناس نور، مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، والفنان محمد متولي، مدير فرقة مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بخطط الفرق والمشروعات الفنية، من بينها مقترح تعيين نائبين لكل فرقة مسرحية، بهدف إعداد كوادر جديدة وتأهيل قيادات شابة، دون تحميل ميزانية البيت الفني أعباء مالية إضافية، إلى جانب العمل على خفض تكاليف الإنتاج والاستفادة المثلى من الخامات والإمكانات المتاحة.
 

واستعرض مديرو الفرق خطط العمل والمشروعات الفنية المستهدف تنفيذها، حيث طرح المخرج تامر كرم مشروع «ليالي مسرح الشباب»، لإعادة تقديم عدد من التجارب والعروض المسرحية المتميزة، فيما عرض مديرو الفرق رؤاهم وخطط الإنتاج والعروض المقرر تقديمها خلال المرحلة المقبلة.

كما تناول الاجتماع ملف التجهيزات والشاشات المتوافرة بعدد من المسارح، ووجّه رئيس البيت الفني باستثمارها في المناسبات الوطنية، من خلال تقديم محتوى فني وثقافي ملائم لطبيعة تلك المناسبات.

وشهد اللقاء متابعة أعمال التطوير والتجهيز بمسرح مصر، حيث جرى الوقوف على ما تم إنجازه خلال الزيارات السابقة، ومراجعة آخر مستجدات التجهيزات الفنية، استعدادًا لافتتاح المسرح خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس البيت الفني للمسرح أهمية رصد التحديات التي تواجه الفرق والعمل على إيجاد حلول عملية لها، مؤكدًا دعم خطط التطوير ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تنشيط الحركة المسرحية وتقديم إنتاج فني متنوع يلبي تطلعات الجمهور.

البيت الفني للمسرح المسرح المصري إيهاب فهمي

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رئيس البيت الفني للمسرح يجتمع بمديري الفرق في مسرح مصر

البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
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