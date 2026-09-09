البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من جراتس بالنمسا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، مجموعة من شباب وخدام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مدينة جراتس بالنمسا، الذين جاؤوا برفقة الراهب القس ثيؤدور الأنبا أنطونيوس والأب القس صموئيل إسكندر، حيث قدموا خدمات تعليمية وتوعوية في عدد من الكنائس بمصر.

أشاد قداسة البابا بحماس الشباب واستعدادهم للخدمة، وشجعهم على تكرار الزيارة. وحدثهم من خلال الآية "تَلَذَّذْ بِالرَّبِّ فَيُعْطِيَكَ سُؤْلَ قَلْبِكَ" (مز ٣٧: ٤) مقدمًا خمسة جوانب للتلذذ بالرب وهي:

تلذذ بالرب في صلاتك

تلذذ بالرب في إنجيلك

تلذذ بالرب في الأسرار المقدسة

تلذذ بالرب في خدمتك

تلذذ بالرب في محبة الكل.

تم ترتيب هذه الزيارة الخدمية من خلال مكتب "HIGH"، وهو المكتب المعني بالتنسيق الخدمي بين إيبارشيات المهجر والمناطق المحتاجة في مصر. وقد أُنشئ هذا المكتب بقرار من المجمع المقدس، ويحمل اسم HIGH، اختصارًا لعبارة:

Hands in God’s Hand.