بحوزته 325 فرش حشيش.. أمن الجيزة يضبط «ملك الكيف» بالمنيرة الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل يبلغ من العمر 40 عاما، بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وذلك خلال حملة أمنية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حاتم حسن، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، يفيد بضبط المتهم بمعرفة المقدم طاهر صالح والقوة المرافقة له، وبحوزته 325 فرشًا من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي وسلاح أبيض.

اعترافات المتهمة

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أوضح أن السلاح الأبيض كان بحوزته فيما ذكر أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة بيع المواد المخدرة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، فيما تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.