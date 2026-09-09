قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية: قواتنا قصفت قاطرة لمرافقة السفن في ميناء أوديسا
الإمارات و7 دول ترحّب بقرار لندن حظر سلع المستوطنات
إيران: استهداف القواعد الأمريكية في الأردن جاء دفاعًا عن النفس
الأزهر يعلن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني للقبول بالمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
الأرصاد: غدا طقس حار رطب على معظم أنحاء البلاد.. والعظمى بالقاهرة 34
صحف عالمية: أداء غير مُقنع لريال مدريد أمام إنتر ميلان
مندوب باكستان بالأمم المتحدة: قنوات التواصل مع إيران والولايات المتحدة لا تزال مفتوحة على مستويات رفيعة
انفجار قبالة جاسك.. إعلام إيراني يتحدث عن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز
كورتوا: لن أشارك مع بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية
رئيس حزب الوفد يطالب الحكومة: سعر عادل للمحاصيل وتوفير الأسمدة والتقاوي للفلاح
رسميا.. ضم وزير العمل للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بالأسلحة البيضاء بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بحوزته 325 فرش حشيش.. أمن الجيزة يضبط «ملك الكيف» بالمنيرة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل يبلغ من العمر 40 عاما، بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وذلك خلال حملة أمنية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حاتم حسن، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، يفيد بضبط المتهم بمعرفة المقدم طاهر صالح والقوة المرافقة له، وبحوزته 325 فرشًا من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي وسلاح أبيض.

اعترافات المتهمة

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أوضح أن السلاح الأبيض كان بحوزته فيما ذكر أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة بيع المواد المخدرة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، فيما تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الداخلية أمن الجيزة الجهات الأمنية المنيرة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاهلي

الأهلي يتحرك لضم علي حمدي.. والبنك الأهلي يحدد موقفه

ترشيحاتنا

وزير الري

من 365 يومًا إلى 30 يومًا.. وزير الري يكشف مفاجأة تراخيص الآبار إلكترونيًا

وزير الري

وزير الري: 9 مناطق ساخنة على خريطة مشكلات المياه.. وحلول عاجلة ومستدامة

رئيس حزب الوفد

رئيس الوفد: ارتباطنا بالفلاح بدأ من ثورة 1919.. والقرية المصرية كانت في قلب النضال

بالصور

ماسك البيض والزبادي لتجديد شباب البشرة

ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة
يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة
يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

رئيس البيت الفني للمسرح يجتمع بمديري الفرق في مسرح مصر

البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح

بـ هوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد