صحف عالمية: أداء غير مُقنع لريال مدريد أمام إنتر ميلان

حقق نادي ريال مدريد الفوز فى أولى مباريات مرحلة الدورى على حساب خصمه الإيطالى نادى إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف.

وجاء فى الصحيفة الإسبانية: فاز ريال مدريد، لكنه فشل فى تقديم أداء مقنع أمام إنتر. سجّل مبابى وفالفيردى هدفى ريال مدريد، بعد خطأين ارتكبهما الفريق الإيطالى، وخاصة خطأ حارس المرمى جوسيب مارتينيز.

وسجّل كارلوس أوغوستو هدف إنتر فى ملعب البرنابيو الذى أطلق صيحات الاستهجان ضد فريق مورينيو.



قرار مُفاجئ من كورتوا

وقد كشف كورتوا عن مصيره مع منتخب بلجيكا وقال في تصريحات أنه لن يلعب فى دورى الأمم الأوروبية مع منتخب بلجيكا، لكنه سيظل متاحاً لتصفيات بطولة أوروبا.

وأفادت صحيفة «لا ليبر» البلجيكية بأن حارس ريال مدريد قرر عدم المشاركة مع الشياطين الحمر بعد نقاش مع المدرب الجديد مارك فان بوميل.