آبل ترفع أسعار iPhone 18 Pro وPro Max.. مواصفات قوية وموعد الطرح

كشفت شركة آبل عن الجيل الجديد من هواتفها الاحترافية iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، مع زيادات في الأسعار مقارنة بالجيل السابق، بالتزامن مع مجموعة من الترقيات الكبيرة في الكاميرات والأداء والبطارية.

آبل ترفع سعر iPhone 18 Pro إلى 1199 دولارا.. وPro Max يصل إلى 1399 دولارا

ويبدأ سعر iPhone 18 Pro من 1199 دولارا، بينما يصل سعر iPhone 18 Pro Max إلى 1399 دولارا، على أن يبدأ توفر الهاتفين في الأسواق اعتبارا من 18 سبتمبر 2026.

وتراهن آبل في الجيل الجديد على تقديم تجربة تصوير أكثر احترافية، إلى جانب شريحة A20 Pro المصنعة بتقنية 2 نانومتر، وتحسينات في البطارية والتبريد والذكاء الاصطناعي.

مواصفات iPhone 18 Pro



يأتي iPhone 18 Pro بنظام كاميرات احترافي يتكون من ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا رئيسية Fusion بفتحة عدسة متغيرة تتراوح بين ƒ/1.6 وƒ/4.0، وبُعد بؤري 24 ملم، ومستشعر بحجم 1/1.28 بوصة، إلى جانب دعم تقنية التثبيت البصري بتحريك المستشعر.

iPhone 18 Pro

وتضم الكاميرا الثانية عدسة بيريسكوبية بدقة 48 ميجابكسل وبعد بؤري 100 ملم، مع تقريب بصري يصل إلى 4x، بينما تأتي الكاميرا الثالثة بدقة 48 ميجابكسل أيضا بزاوية رؤية 120 درجة للتصوير فائق الاتساع.

كما يضم الهاتف ماسح LiDAR ثلاثي الأبعاد لقياس العمق، مع دعم تقنيات HDR والفلاش LED مزدوج.

وعلى مستوى الفيديو، يدعم iPhone 18 Pro تسجيل الفيديو بدقة 4K حتى 120 إطارا في الثانية، إلى جانب Dolby Vision HDR وProRes وProRes RAW وApple Log 2، بالإضافة إلى التصوير المكاني ثلاثي الأبعاد وتسجيل الصوت الاستريو.

ويعمل الهاتف بشريحة A20 Pro الجديدة، مع وحدة معالجة مركزية سداسية النوى، ووحدة معالجة رسومات سباعية النوى، ومحرك عصبي مزدوج مخصص لتسريع مهام الذكاء الاصطناعي والتصوير الحاسوبي.

كما تقدم آبل نظام تبريد جديدا يعتمد على غرفة بخار متطورة، بهدف الحفاظ على الأداء المرتفع لفترات أطول، إلى جانب تحسينات كبيرة في كفاءة استهلاك الطاقة وعمر البطارية.

iPhone 18 Pro Max

مواصفات iPhone 18 Pro Max



يقدم iPhone 18 Pro Max معظم الترقيات الموجودة في شقيقه الأصغر، لكنه يستفيد من حجم أكبر ومساحة داخلية تسمح ببطارية أكبر وعمر تشغيل أطول.

ويضم الهاتف نظام الكاميرات الثلاثي نفسه بدقة 48 ميجابكسل، بما في ذلك الكاميرا الرئيسية ذات الفتحة المتغيرة، والكاميرا المقربة البيريسكوبية بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 4x، إضافة إلى الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل.

وتتيح فتحة العدسة المتغيرة تحكما أكبر في عمق المجال والإضاءة، مع إمكانية ضبط إعدادات الكاميرا يدويا، بما في ذلك فتحة العدسة وسرعة الغالق وتوازن اللون الأبيض.

ويأتي الهاتف كذلك بشريحة A20 Pro وتقنيات اتصال حديثة، إلى جانب نظام إدارة حرارية يعتمد على غرفة بخار من الجيل الجديد لتحسين الأداء المستمر، خصوصا أثناء تشغيل الألعاب وتحرير الفيديو وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتشير آبل إلى أن iPhone 18 Pro Max يقدم أكبر تحسن في عمر البطارية بتاريخ آيفون، مع استفادته من كفاءة شريحة A20 Pro والتصميم الجديد للبطارية.

كاميرا بفتحة عدسة متغيرة لأول مرة



وتعد الكاميرا الرئيسية ذات الفتحة المتغيرة من أبرز المزايا الجديدة في سلسلة iPhone 18 Pro، إذ تتيح تغيير فتحة العدسة بحسب ظروف الإضاءة واحتياجات التصوير.

كما توفر آبل داخل تطبيق الكاميرا أدوات Pro Controls التي تمنح المستخدمين تحكما يدويا أكبر في إعدادات التصوير، مع إمكانية الاستفادة من المدرج التكراري لمراقبة مستويات التعريض.

وتحصل إمكانات الفيديو كذلك على تحسينات، تشمل دعم Dolby Vision HDR، وProRes RAW، وApple Log 2، إلى جانب مزايا جديدة لمعالجة الصوت والفيديو بعد التصوير.

الأسعار وموعد التوفر



يبدأ سعر iPhone 18 Pro من 1199 دولارا، بينما يبدأ سعر iPhone 18 Pro Max من 1399 دولارا.

ومن المقرر أن يبدأ توفر الهاتفين في الأسواق اعتبارًا من 18 سبتمبر 2026، بعد فتح باب الطلبات المسبقة وفق جدول آبل لكل سوق.

وتأتي الزيادة في الأسعار بالتزامن مع مجموعة من الترقيات التي تستهدف الكاميرات والأداء والبطارية والذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تحاول فيه آبل تعزيز الفارق بين إصدارات Pro وبقية طرازات آيفون.