مفاجأة.. قناة مجانية تنقل ضربة البداية لمنتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا

تترقب جماهير الكرة المصرية الظهور الأول لمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، التي تستضيفها كينيا وأوغندا وتنزانيا، وسط آمال كبيرة في أن يحسم الفراعنة بطاقة التأهل مبكرًا ويواصلوا مشوارهم نحو المنافسة على اللقب القاري.

ويخوض منتخب مصر منافسات التصفيات ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، إذ تنتظر الفراعنة 6 مواجهات خلال مشوار التصفيات من أجل حسم التأهل إلى النهائيات.

موعد مباراة مصر وأنجولا

يستهل المنتخب المصري مشواره بمواجهة قوية أمام أنجولا، في الجولة الأولى من التصفيات، يوم 25 سبتمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وسط اهتمام جماهيري كبير بالظهور الأول للفراعنة في التصفيات، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في تحقيق بداية قوية تمنح المنتخب دفعة مبكرة في سباق التأهل.

والخبر الأبرز للجماهير أن المباراة ستكون متاحة عبر البث الأرضي لقنوات أون سبورت، ما يمنح المشجعين فرصة متابعة ضربة البداية عبر قناة مجانية.

مواجهة جنوب السودان تنتظر الفراعنة

بعد مواجهة أنجولا، ينتقل المنتخب المصري إلى الجولة الثانية، عندما يحل ضيفًا على منتخب جنوب السودان يوم 29 سبتمبر 2026.

وتقام المباراة في العاصمة جوبا، وتنطلق في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، لتكون ثاني اختبار للفراعنة خلال فترة قصيرة من انطلاق مشوار التصفيات.

موعد استكمال التصفيات والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تتواصل منافسات التصفيات خلال فترات التوقف الدولي، على أن يخوض المنتخب المصري مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

وتمتلك شبكة beIN Sports حقوق بث منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنواتها المشفرة، بينما ستكون مباراة مصر وأنجولا متاحة أيضًا عبر البث الأرضي لقنوات أون سبورت.

أمم أفريقيا 2027.. الموعد المنتظر

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027.

وتسعى كتيبة الفراعنة إلى إنهاء التصفيات بأفضل صورة ممكنة، وحسم التأهل مبكرًا، قبل بدء الاستعداد للبطولة القارية التي ينتظرها عشاق الكرة المصرية والأفريقية.