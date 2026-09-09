بعد لافتة «سلامتك يا رمادي» .. أيمن الرمادي يُوجّه رسالة امتنان لجماهير الزمالك

وجّه أيمن الرمادي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة امتنان إلى جماهير القلعة البيضاء، بعد الدعم الذي تلقاه خلال الفترة الأخيرة وحرص الجماهير على الاطمئنان عليه.

وجاءت رسالة الرمادي عقب رفع جماهير الزمالك لافتة في المدرجات خلال مباراة الفريق أمام أبو قير للأسمدة، حملت عبارة: «سلامتك يا رمادي»، في لفتة نالت تقديره وأسعدته.

وكتب أيمن الرمادي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «بسم الله الرحمن الرحيم.. بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل وبالله نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين».

وأضاف: «عايز أشكر كل من سأل عليا أو زارني أو كلمني أو دعا لي في ظهر الغيب، وعايز أشكر جدًا كل اللي اتصل بيا».

وخصّ الرمادي بالشكر أسرة ناديه، وعلى رأسهم اللواء أشرف نصار، وأسرة نادي سيراميكا كليوباترا، وعلى رأسهم طارق أبو العينين ومعتز البطاوي، إلى جانب جميع لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية، مؤكدًا أنهم لم يتركوه لحظة خلال محنته.

كما وجه المدير الفني السابق للزمالك الشكر لعدد من رموز ومدربي الكرة المصرية، وفي مقدمتهم حسن شحاتة، وطاهر أبو زيد، ومعتمد جمال، وعلي ماهر، ورضا شحاتة، وعبد الحميد بسيوني، ومحمد يوسف، وأحمد بيبو، وطارق العشري، بالإضافة إلى اللواء علاء مقلد، والمستشار أحمد جلال إبراهيم، ومحسن صالح، وهاني شكري، وكل المدربين الذين حرصوا على التواصل معه.

وأعرب الرمادي عن تقديره الكبير لجماهير الزمالك، قائلًا: «كل حبي وتقديري لأوفى جمهور في العالم، جمهور نادي الزمالك، فدعمكم لي تاج على رأسي».

وتابع: «أتمنى من الله العلي القدير أن يوفقكم ويصلح أحوالكم وييسر لكم كل أمر عسير، وأن يسعد قلوبكم كما أسعدتم قلبي».

وأشار الرمادي إلى أن المحنة التي مر بها أظهرت له معدن أشخاص وصفهم بالأصيلين، موجهًا الشكر إلى أفراد الجهاز الفني والإداري، وعلى رأسهم عاصم صلاح، ومحمد عبد المنعم، وسامي الشيشيني، وأيمن صبحي.

واختتم أيمن الرمادي رسالته بتوجيه الشكر مجددًا إلى اللواء أشرف نصار، مؤكدًا أنه لم يتركه لحظة، قبل أن يختتم قائلًا: «وفي النهاية الحمد لله رب العالمين».