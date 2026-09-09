الإمارات والسعودية وسوريا في الصدارة .. 12 مليار جنيه مساهمات عربية وأجنبية في شركات مصر خلال 6 أشهر

كشفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن تأسيس نحو 26.5 ألف شركة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأظهرت مؤشرات «النشرة الدورية» التي أطلقتها الوزارة، أن رؤوس الأموال المُصدرة لهذه الشركات بلغت نحو 97.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام 2026، بزيادة قدرها 12.1% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

واستحوذت المساهمات المحلية على نحو 88% من إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة، بقيمة بلغت نحو 85.5 مليار جنيه، مقابل نحو 12 مليار جنيه المساهمات العربية والأجنبية.

الإمارات والسعودية وسوريا

وأشارت النشرة الدورية في عددها الأول إلي تركز المساهمات العربية والأجنبية خلال النصف الأول من العام 2026 في 6 الدول استحوذت علي 59% من إجمالي المساهمات، بما يعكس درجة التركز في مصادر المساهمات مع استمرار تنوعها بين عدد من الدول العربية والأجنبية.

وتصدّرت الإمارات والسعودية بقيمة مساهمات بلغت 1.6 مليار جنيه لكل منهما وبنسب 13.1% و 13.05% علي التوالي، تلتها سوريا والصين بلغت 1.2 مليار جنيه لكل منهما وبنسب 9.89 % و 9.73 % علي التوالي، وجاءت جرز العذراء البريطانية وتركيا في المرتبتين الخامسة والسادسة بمساهمات 884 مليون جنيه و737 مليون جنيه وبنسب 7.3% و 6.1% علي التوالي.

الإمارات والسعودية الأبرز

وتستمر الإمارات والسعودية كأبرز مصادر المساهمات العربية مع تنوع نسبي في مصادر المساهمات الأجنبية، خلال النصف الأول من العام الجاري.