برلمانيون عن الربط الكهربائي مع اليونان: خطوة استراتيجية تعزّز أمن الطاقة وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

يحظى مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان بأهمية استراتيجية متزايدة، في ظل توجه الدولة المصرية لتعزيز أمن الطاقة، وتنويع أسواق تصدير الكهرباء، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي وقدراتها في إنتاج الطاقة، خاصة من المصادر المتجددة.

ويرى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن التحركات المصرية اليونانية في هذا الملف لا تقتصر على التعاون في قطاع الكهرباء، وإنما تمثل ركيزة لشراكة اقتصادية واستراتيجية أوسع، يمكن أن تدعم الاستثمارات وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الأسواق الأوروبية.

محمد سمير: الربط الكهربائي مع اليونان يعزز أمن الطاقة

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز أمن الطاقة، مشيرًا إلى أن المشروع يمكن أن يدعم قدرة مصر على الاستفادة من فائض إنتاج الكهرباء وفتح مسارات جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أهمية المشروع لا تتوقف عند قطاع الكهرباء، بل تمتد إلى دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر واليونان، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف أن التوسع في مشروعات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة يعكس توجه مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والاستفادة من موقعها الجغرافي في تعزيز التعاون بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

أحمد سمير: المشروع يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والطاقة

وقال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن تطوير مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا أن قطاع الطاقة أصبح أحد المحاور الرئيسية للشراكات الدولية.

وأشار في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن المشروع يمكن أن يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة في مجالات الكهرباء والطاقة النظيفة والبنية التحتية المرتبطة بها.

ولفت إلى أن التعاون المصري اليوناني يمتلك فرصًا واسعة للتوسع في مجالات أخرى، من بينها السياحة والنقل والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يحول العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين إلى شراكة اقتصادية أكثر شمولًا.

أحمد جابر: الربط الكهربائي يعزز مكانة مصر إقليميًا

وأكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن مشروع الربط الكهربائي مع اليونان يحمل أبعادًا استراتيجية واقتصادية مهمة، باعتباره أحد المشروعات التي يمكن أن تعزز حضور مصر في سوق الطاقة الإقليمي والأوروبي.

وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن امتلاك مصر لقدرات كبيرة في إنتاج الكهرباء، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، يمنحها فرصة مهمة لتعزيز صادرات الطاقة والاستفادة من الطلب المتزايد على الكهرباء في الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن استكمال مشروعات الربط الكهربائي يعكس رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر وتحويله إلى ميزة اقتصادية، بما يدعم موارد الدولة ويعزز فرص الاستثمار.