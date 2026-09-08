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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطورات التعاون في مشروع الربط الكهربائي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب بزيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى مصر، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وحرصها على تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، ويعزز من الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر واليونان.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء اليوناني ثمّن كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الراسخة مع مصر، مشيداً باستضافة مصر لاجتماع القمة في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص. 

كما أكد رئيس الوزراء اليوناني حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر، وكذلك في إطار الآلية الثلاثية، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وفي هذا السياق، تناولت المباحثات تطورات التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين باعتباره خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة، فضلاً عن بحث التعاون في مجالات السياحة والنقل والعمالة والهجرة، إلى جانب التأكيد على أهمية الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية، واستعراض الفرص المتاحة للعمل المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى المستجدات الإقليمية والدولية، حيث شدّد الجانبان على ضرورة خفض التصعيد ومواصلة التنسيق من أجل احتواء التوتر واستعادة الاستقرار

وفي هذا الإطار، استعرض الرئيس جهود مصر الرامية للحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وهو ما ثمّنه رئيس الوزراء اليوناني، الذي أعرب كذلك عن تقديره للتعاون القائم بين مصر واليونان في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

في ذات السياق، تم تناول الوضع في كل من ليبيا وسوريا ولبنان، كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.

كما ناقش الرئيسان تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وأشاد رئيس الوزراء اليوناني بجهود مصر في هذا السياق.

وأكد الرئيس أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لضمان استدامة السلم والاستقرار في المنطقة.

السيسي رئيس وزراء جمهورية اليونان الوزراء

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