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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس وزراء اليونان: التعاون مع مصر وقبرص يمثل نموذجا إيجابيا لصالح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

رئيس وزراء اليونان
رئيس وزراء اليونان
البهى عمرو

أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، أن التعاون مع مصر وقبرص يمثل نموذجا إيجابيا لصالح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.


وأضاف رئيس وزراء اليونان، أننا نؤكد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، وندعم السلام العادل القائم على حل الدولتين.


وتابع رئيس وزراء اليونان، أننا ندعم وحدة ليبيا وعملية سياسية تحت رعاية أممية دون تدخلات أجنبية.

كما أكد الرئيس نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، أنه خلال الأشهر المقبلة، سيتم صرف دفعة من المساعدات المالية الأوروبية لمصر، والتي أعلن عنها في مارس 2024، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر.

وأضاف رئيس قبرص، أننا نعيد التأكيد على موقفنا الواضح المؤيد لحل الدولتين ونؤكد رفضنا للتهجير القسري للفلسطينيين، ونؤكد دعمنا لوحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، ونجدد التزامنا بعلاقات حسن الجوار مع سوريا وفقا للقانون الدولي.

وأوضح أن مصر تمثل ركيزة أساسية في التعاون بالمنطقة، وأن أمن مصر واستقرارها مرتبط بأمن واستقرار جميع دول المنطقة وأوروبا وأن قبرص واليونان سيعملان من أجل دعم مصر من قبل الاتحاد الأوربي.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تولي أهمية لمشروعات الربط الكهربائي مع اليونان.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان، أننا ناقشنا آليات التنسيق للتعاون المشترك بين مصر و قبرص واليونان.


وأوضح أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية،  وتوافقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية ورفض أي محاولة لتقسيمها.
 

وفي خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ المؤتمر الصحفي مشترك للرئيس السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان.

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