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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لو طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة.. 7 أفكار سريعة ومشبعة

طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة؟
طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة؟
أسماء عبد الحفيظ

مع اقتراب بداية الدراسة، تبدأ الأمهات في البحث عن أفكار فطار سهلة وسريعة يمكن تقديمها للأطفال قبل الذهاب إلى المدرسة، خاصة أن بعض الأطفال يرفضون تناول وجبة الإفطار في الصباح بسبب الاستيقاظ مبكرًا أو عدم الشعور بالجوع بعد النوم.

ويعتبر الإفطار جزءًا مهمًا من النظام الغذائي للطفل، لذلك بدلًا من إجباره على تناول وجبة كبيرة فور الاستيقاظ، يمكن تقديم اختيارات صغيرة ومتنوعة، تجمع بين مصادر البروتين والكربوهيدرات والفاكهة، وتناسب الوقت المتاح قبل المدرسة.

وقال عبد الرحمن شمش، خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن التعامل مع رفض الطفل للإفطار يحتاج إلى معرفة السبب أولًا، موضحًا أن تقديم وجبة كبيرة أو إجبار الطفل على تناولها قد يأتي بنتيجة عكسية، بينما يساعد تقديم كميات صغيرة ومحببة للطفل على تشجيعه على تناول الطعام.

7 أفكار سريعة ومشبعة لفطار طفلك

طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة؟ 

1- ساندوتش الجبن والخضراوات

يمكن تجهيز ساندوتش صغير من الجبن مع شرائح الخيار أو الطماطم، وتقديمه مع ثمرة فاكهة مناسبة لعمر الطفل.

ويفضل اختيار كمية مناسبة لحجم وجبة الطفل، بدلًا من وضع ساندوتش كبير قد يجعله يرفض الطعام بمجرد رؤيته.

2- البيض مع الخبز

البيض من الخيارات العملية التي يمكن تقديمها في وجبة الإفطار، ويمكن تقديم بيضة مع قطعة من الخبز وبعض الخضراوات.

وأشار خبير التغذية إلى أهمية التنوع في مصادر البروتين، وعدم الاعتماد يوميًا على نوع واحد من الطعام.

3- الزبادي مع الفاكهة

إذا كان الطفل لا يحب تناول الساندوتشات في الصباح، يمكن تقديم الزبادي مع قطع من الفاكهة، بحسب الأطعمة التي تناسبه.

ويفضل تجنب إضافة كميات كبيرة من السكر، خاصة إذا كانت الفاكهة نفسها تمنح الوجبة مذاقًا حلوًا.

4- الشوفان مع اللبن والفاكهة

يمكن تحضير وجبة بسيطة من الشوفان مع اللبن وإضافة قطع من الفاكهة، لتكون خيارًا سريعًا في الصباح.

كما يمكن تجهيز بعض مكونات الوجبة من الليلة السابقة لتوفير الوقت خلال ساعات الصباح المزدحمة.

5- الموز مع زبدة الفول السوداني

يمكن تقديم شرائح الموز مع كمية مناسبة من زبدة الفول السوداني والخبز، إذا كان الطفل لا يعاني من حساسية تجاه الفول السوداني.

ويجب التأكد من عدم وجود حساسية غذائية لدى الطفل قبل إدخال أي طعام جديد إلى نظامه الغذائي.

6- توست بالجبن والبيض

طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة؟ 

يمكن إعداد توست صغير يحتوي على الجبن والبيض، مع إضافة بعض الخضراوات بجانبه.

وتتميز هذه الوجبة بأنها سهلة التحضير ويمكن تجهيز مكوناتها مسبقًا، ما يجعلها مناسبة للأمهات اللاتي لديهن وقت محدود قبل خروج الأطفال إلى المدرسة.

7- ساندوتش صغير + ثمرة فاكهة

إذا كان الطفل لا يستطيع تناول كمية كبيرة في الصباح، يمكن تقسيم الإفطار إلى مكونات صغيرة، مثل ساندوتش بسيط مع ثمرة فاكهة، مع إعطائه الوقت الكافي لتناول الطعام دون استعجال.

وأوضح شمش أن الهدف ليس إجبار الطفل على إنهاء كمية محددة، وإنما بناء عادة غذائية جيدة وتقديم اختيارات متنوعة ومناسبة لاحتياجاته.

ماذا تفعلين إذا رفض طفلك الإفطار تمامًا؟

إذا كان الطفل يرفض الإفطار باستمرار، فمن الأفضل عدم تحويل وقت الطعام إلى معركة يومية، وإنما يمكن تقديم خيارات مختلفة ومعرفة الأطعمة التي يفضلها، مع تنظيم موعد النوم حتى يحصل الطفل على عدد ساعات كافية من النوم.

كما يمكن إشراك الطفل في اختيار وجبة الإفطار وتجهيزها، لأن مشاركته قد تجعله أكثر حماسًا لتجربة الطعام.

ومن المهم أيضًا الانتباه إلى أن احتياجات الأطفال الغذائية تختلف باختلاف العمر ومستوى النشاط والحالة الصحية، لذلك لا توجد وجبة واحدة تناسب جميع الأطفال.

لا تعوضي الإفطار بالحلويات

وحذر خبير التغذية من الاعتماد على البسكويت والحلوى والمشروبات السكرية كحل سريع عندما يرفض الطفل تناول الإفطار، لأن ذلك قد يحول وجبة الصباح إلى مصدر أساسي للسكريات بدلًا من تقديم وجبة متوازنة.

ويمكن للأم الاعتماد على أطعمة بسيطة موجودة في المنزل، مثل البيض والجبن والخبز والفاكهة والزبادي، وتقديمها بكميات مناسبة للطفل.

نصيحة للأمهات قبل بداية الدراسة

وقبل العودة إلى المدرسة، من الأفضل البدء تدريجيًا في تعويد الطفل على الاستيقاظ مبكرًا وتناول الإفطار في موعد ثابت، بدلًا من انتظار أول يوم دراسة.

كما يساعد تجهيز بعض مكونات الإفطار من الليلة السابقة على تقليل ضغط الصباح، ويمنح الطفل وقتًا كافيًا لتناول وجبته قبل الخروج.

طفلك الفطار المدرسة بداية الدراسة 7 أفكار سريعة ومشبعة الشعور بالجوع مصادر البروتين والكربوهيدرات نصيحة للأمهات قبل بداية الدراسة

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