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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: الجن لا يتوقعون المستقبل ويكتشفون الأمور بعد وقوعها

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن علم الجن هو علم “استنتاجي” يعتمد على ما يرونه من أحداث ووقائع، وليس علمًا بالغيب كما يعتقد البعض، موضحًا أنهم لا يستطيعون معرفة الأمور قبل وقوعها، وإنما يدركونها بعد حدوثها فقط من خلال الملاحظة والتفاعل.

الجن لا يملكون القدرة على التوقع

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على"dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الجن لا يملكون القدرة على التوقع أو التخيل المسبق، وهو ما يميز الإنسان الذي استطاع بناء حضارته على التفكير والتخطيط، مشيرًا إلى أن أقصى ما يصل إليه الجن هو استنتاج النتائج بعد وقوع الأسباب، مثل إدراكهم أن النار تحرق بعد رؤيتها، أو أن الإنسان حي أو ميت من خلال حالته الظاهرة.

دليل عدم علم الجن بالغيب 

واستشهد بقصة سيدنا سليمان، حيث ظل الجن يعملون بعد وفاته دون أن يعلموا بموته، حتى كشفت دابة الأرض الحقيقة، مؤكدًا أن ذلك دليل قاطع على أنهم لا يعلمون الغيب، بل إنهم لم يكونوا يدركون حتى جهلهم به.

وأشار إلى أن هذا يبرز الفارق بين علم الجن وعلم الملائكة، موضحًا أن علم الملائكة “توقيفي”، أي محدد من الله سبحانه وتعالى، لا يقبل التغيير أو الاجتهاد، فكل ملك مكلّف بوظيفة بعينها لا يستطيع أن يضيف إليها أو ينقص منها.

وأضاف أن الملائكة لا تتدخل في غير اختصاصها، فلكل منهم دور محدد يؤديه بدقة، دون تطوير أو تعديل، وهو ما يعكس نظامًا إلهيًا بالغ الانضباط، مؤكدًا أن هذا الفهم يعيد تصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة حول طبيعة الجن والملائكة.


 

خالد الجندي الجن المستقبل

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