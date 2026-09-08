الإعدام شنقا للمتهم.. القومي للإعاقة ينتصر لفتاة تعرضت للاستغلال والاعتداء

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن تضامنه مع فتاة من ذوي الإعاقة الذهنية، تعرضت للاستغلال الجنسي والتعدي عليها، أسفر عن صدور حكم بالإعدام شنقا بحق المتهم الرئيسي في الواقعة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن تدخل المجلس في الواقعة جاء وفقا للاختصاص السابع المنصوص عليه في المادة رقم (5) من قانون إنشاء المجلس رقم (11) لسنة 2019، مشددة على أن المجلس لا يتهاون في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أي تعد أو انتهاك لحقوقهم.

الاستغلال الجنسي لفتاة معاقة ذهنيا

وأوضحت أن ما تعرضت له الفتاة يمثل انتهاكا صارخا وتجسيدا لأبشع الجرائم الإنسانية، مشيرة إلى أن صدور حكم الإعدام بحق المتهم الرئيسي يأتي كجزاء على ارتكابه هذه الجريمة، ورسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأشخاص ذوي الإعاقة أو انتهاك حقوقهم بأي شكل من الأشكال.

وأشارت المشرف العام على المجلس إلى أن المجلس تضامن مع الفتاة من خلال التواصل الفوري مع ممثلي النيابة العامة بشأن حالتها، وتقديم المساعدة اللازمة لممثلي النيابة في أخذ أقوالها، إلى جانب تقديم خدمة الدعم النفسي لها عقب تقييم حالتها.

وأضافت أن المجلس قدم تقريرا إلى النيابة العامة تضمن عددا من التوصيات، من بينها ضرورة إيداع الفتاة بدار رعاية في أقرب وقت، وإخضاعها لبرنامج تأهيلي نفسي، بما يضمن توفير الرعاية والحماية اللازمة لها ومساعدتها على تجاوز آثار الواقعة.