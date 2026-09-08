بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها

بدأت لجنة من التفتيش المالي والإداري بمحافظة القليوبية أعمال الفحص والمراجعة داخل مدرسة الشهيد أحمد سمير بمدينة بنها، وذلك للوقوف على عدد من الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة التفقدية الأخيرة ومراجعة مدى الالتزام بالإجراءات واللوائح المنظمة للعمل.



وتأتي أعمال اللجنة في إطار متابعة ما تم رصده خلال الجولة الميدانية، والتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة داخل المدرسة، إلى جانب فحص أوجه القصور التي ظهرت على أرض الواقع، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.



وكانت المدرسة قد شهدت جولة تفقدية للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث جرى تفقد الفصول والمرافق وأعمال الصيانة والنظافة، مع التأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع الملاحظات ورفع كفاءة البيئة التعليمية بما يضمن توفير ظروف مناسبة للطلاب والعاملين.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة نتائج أعمال الفحص إلى الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه أعمال المراجعة والفحص