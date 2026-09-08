تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "رياض الأطفال"..ماذا قررت التعليم؟

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لموجهي عموم رياض الاطفال في مديريات التربية والتعليم ، بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ ، وحرصاً على انتظام العملية التعليمية بمرحلة رياض الأطفال ، وتنفيذاً لتوجيهات الوزارة بإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان حسن سير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية.

حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة الإلتزام بما يلي :

تنفيذ ما جاء من تعليمات تتعلق بمرحلة رياض الأطفال في الكتاب الدوري رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٦/٨/٢٦ بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦

الإلتزام بخطة توزيع المنهج وجدول الفترات الدراسية اليومية للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ مع التأكيد على عدم استخدام أية كتب أو مناهج مخالفة لتعليمات الوزارة.



التأكد من جاهزية جميع الروضات لإستقبال الأطفال وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦

تنفيذ أنشطة التهيئة خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي.



تفعيل التواصل الإيجابي مع اولياء الأمور بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في دعم العملية التعليمية برياض الأطفال.



الاستمرار في تطبيق نظام تحسين الجودة داخل الروضات والتأكيد على وصول (المصفوفة) إلى جميع السادة الموجهين والمعلمات للعمل من خلالها وفقاً لما تم عليها من تعديلات.





تعزيز منظومة المتابعة الميدانية للروضات من قبل السادة الموجهين على مدار العام الدراسي وتقديم أوجه الدعم المختلفة للمعلمات بما يضمن استقرار وتفعيل العملية التعليمية وفقاً لطبيعة وأهداف المرحلة. إعداد خطة تنمية مهنية للمعلمات وفقاً للاحتياج الفعلي والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمديرية.



إعداد خطة تنمية مهنية للمعلمات وفقاً للاحتياج الفعلي والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمديرية.

توفير الإشراف الفني والتربوي للجمعيات الأهلية ومراكز تنمية الأسرة والطفل المرخص لها بفتح قاعات رياض أطفال من قبل المديرية التعليمية ، مع تضمين معلمات تلك القاعات ضمن برامج التنمية المهنية التي تنفذ بمعرفة السادة الموجهين.



اتخاذ كافة التدابير والسبل المناسبة لزيادة الالتحاق برياض الأطفال بالتنسيق مع المجتمع المحلي ورفع وعي أولياء الأمور باهمية إلحاق أطفالهم برياض الأطفال

العمل على استثمار قاعات رياض الأطفال وتوظيفها في زيادة الإتاحة وليس لأي نشاط آخر.

موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة

من جانبها .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفني والمدارس المصرية اليابانية ، مؤكدةً أنه من المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 2027 في هذه المدارس يوم 12 سبتمبر 2026 .

بدء الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة .. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي عن قرار تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2027 ، مؤكدة ما يلي :

يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.

تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.

يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.



تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.

تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.

تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.