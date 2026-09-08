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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهيئة القومية لسكك حديد مصر: تزايد الإقبال على التقديم بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان

جانب من التقديم
جانب من التقديم
حسام الفقي

شهدت المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان اليوم، الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، إقبالًا متزايدًا من الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، وذلك لليوم الثاني على التوالي منذ بدء التقديم المباشر بمقر المدرسة داخل المجمع التكنولوجي للتعليم والتدريب بوردان بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وحرص وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر على إعداد وتأهيل كوادر فنية متخصصة تواكب احتياجات قطاع النقل والسكك الحديدية.

وتتيح المدرسة للطلاب برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مجالي الميكانيكا والكهرباء، تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي والتطبيقي، بما يسهم في إعداد جيل من الكوادر الفنية المؤهلة للعمل في مجالات النقل السككي، ومواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع السكك الحديدية.

وتستقبل المدرسة الطلاب البنين من جميع محافظات الجمهورية، وتوفر لهم بيئة تعليمية وتدريبية متخصصة، تهدف إلى تنمية المهارات الفنية والتطبيقية ورفع مستوى الكفاءة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في قطاع النقل.


كما تأتي المدرسة في إطار توجه الهيئة نحو دعم منظومة التعليم الفني والتكنولوجي وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يسهم مستقبلًا في توفير كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة للعمل في منظومة السكك الحديدية والنقل الحديثة، مع إتاحة فرص متميزة لخريجي المدرسة للالتحاق بالعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركات التابعة لها، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة واحتياجات العمل والتخصصات المطلوبة.

وتواصل المدرسة استقبال الطلاب الراغبين في التقديم خلال مواعيد العمل الرسمية، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة للطلاب وأولياء الأمور، وتقديم الدعم والإرشاد والرد على استفساراتهم بشأن إجراءات وشروط الالتحاق.
المستندات المطلوبة للتقديم:
▪️ صورة من استمارة نجاح الشهادة الإعدادية أو صورة من بيان النجاح.
▪️ صورة من شهادة الميلاد.
▪️ صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.
▪️ صورة من إيصال سداد رسوم اختبارات مدارس التكنولوجيا التطبيقية باسم الطالب، بقيمة 250 جنيهًا لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
▪️ تقديم جميع المستندات المطلوبة داخل حافظة بلاستيكية.
للاستفسار والتواصل مع المدرسة:
📞 01010886381
📞 01281602084
وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على دعم منظومة التعليم الفني والتكنولوجي المتخصص في مجال النقل، باعتباره أحد المحاور المهمة لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على المشاركة في مسيرة التطوير والتحديث التي يشهدها قطاع السكك الحديدية.

منظومة التعليم الفني والتكنولوجي وزارة النقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر سكك حديد مصر

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