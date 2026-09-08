وزير الزراعة يوجه بالتفاعل الفوري مع طلبات نواب الشعب لتلبية احتياجات المزارعين

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءه الأسبوعي مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ لبحث المطالب الميدانية للمزارعين والعمل على وضع حلول سريعة للمشكلات التي تواجههم بالمحافظات، وذلك في إطار تعزيز التواصل المستمر مع ممثلي الشعب.

وأكد فاروق خلال اللقاء أن أبواب الوزارة مفتوحة دائمًا أمام نواب الشعب، باعتبارهم مسئولين عن نقل نبض المواطن في الشارع، مشيرًا إلى أن خدمة المزارع المصري وتذليل العقبات أمامه تأتي على رأس أولويات العمل داخل القطاع الزراعي خلال المرحلة الحالية.

وشهد اللقاء استعراض مجموعة من الملفات الحيوية والطلبات المقدمة من النواب، فيما يتعلق بانتظام عمليات توزيع الأسمدة المدعمة وتوفير مستلزمات الإنتاج، فضلا عن تكثيف القوافل البيطرية وزيادة الحملات الإرشادية لدعم المربين والمزارعين في القرى، وإجراءات المعاينات وتخصيص الأراضي لمشروعات النفع العام بالقرى.

ووجه وزير الزراعة كافة رؤساء القطاعات والهيئات بالوزارة بضرورة التفاعل الفوري مع كافة الطلبات المقدمة من النواب، وإعداد تقارير متابعة دورية بما تم إنحازه على أرض الواقع، مؤكدًا أن العبرة بالنتائج الشاملة التي يشعر بها المزارع في حياته اليومية.

ومن جانبهم، عبر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم لنهج التواصل المباشر والحرص على عقد هذا اللقاء الأسبوعي بشكل منتظم، بما يسهم في حل المشكلات الميدانية سريعًا ويكفل تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.