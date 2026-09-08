زراعة الأقصر تراجع منظومة صرف الأسمدة المدعمة بإسنا

نفذت مديرية الزراعة بالأقصر جولة تفقدية بالوحدة الزراعية بقرية النمسا التابعة للإدارة الزراعية بمركز إسنا لمتابعة انتظام العمل ومراجعة منظومة صرف الأسمدة المدعمة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وفقا للقواعد والضوابط المنظمة.

جاءت الجولة بتوجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمزارعين وتيسير الإجراءات أمامهم وضمان حصولهم على مستلزمات الإنتاج في التوقيتات المحددة.

وشارك في المتابعة المهندس محمود فاروق سلطان ممثلا عن إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الزراعة بالأقصر بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية والأعضاء المنتخبين حيث جرى الوقوف على انتظام سير العمل داخل الوحدة الزراعية ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة لعمليات صرف الأسمدة.

وشملت أعمال التفتيش مراجعة استمارات 3 زراعة ومطابقتها مع المستندات الرسمية الخاصة بالحيازات الزراعية إلى جانب فحص يوميات الصرف وفواتير بيع الأسمدة للتأكد من دقة البيانات وانضباط عمليات الصرف ومنع أي مخالفات قد تؤثر على وصول الدعم لمستحقيه.

كما أجرى المهندس محمود فاروق سلطان عددا من أعمال الجاشني والمعاينات العشوائية لمساحات زراعية محصورة بهدف مطابقة المقررات السمادية المحددة لكل محصول مع البيانات المثبتة في سجلات ويوميات البيع والتأكد من صرف الكميات وفقا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل.

وتضمنت الجولة تفقد مخازن الأسمدة بالجمعية الزراعية للوقوف على حجم المخزون المتاح واحتياجات الموسم الصيفي حيث كشفت المعاينة عن توافر كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة بما يتجاوز الاحتياجات الفعلية للموسم ويضمن استمرار عمليات الصرف للمزارعين دون معوقات.

وأكد المهندس محمود فاروق سلطان أن الأسمدة المدعمة متوفرة بالكامل ويتم صرفها للمزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح ووفقا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة مشددا على استمرار أعمال المتابعة والرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الانضباط داخل الجمعيات الزراعية.

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة المتابعة الميدانية لمديرية الزراعة بالأقصر للارتقاء بمستوى الأداء داخل الوحدات والجمعيات الزراعية وتعزيز الرقابة على عمليات صرف مستلزمات الإنتاج بما يحقق مصالح المزارعين ويدعم انتظام الموسم الزراعي.