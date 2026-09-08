بالجلباب بينضف المدرسة.. رواد التواصل يشيدون بمدير مدرسة بالشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمدير مدرسة الصنافين الثانوية المشتركة بمركز منيا القمح محافظة الشرقية، حامد هيكل، وهو يرتدي جلبابه ويعمل بنفسه على تنظيف وتجهيز المدرسة استعدادًا لاستقبال الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد الناشرين أن الصور المتداولة تعود إلى العام الماضي وأشاروا أن هذا التصرف يمثل عادة سنوية للمدير المخلص الذي يحرص دائماً على إعداد المدرسة وتجهيزها بعد مواعيد العمل الرسمية تطوعاً منه ومحبةً في عمله.



وقال منشور اخر : "الأستاذ حامد، موجود في المدرسة، بيجهز ويظبط ويستعد لاستقبال الطلاب، وبعد مواعيد العمل الرسمية.. لابس جلابيته، وشغال وبيعمل اللي عليه وزيادة رغم ان دى صورته السنه اللي فاتت بس كل سنه بيعمل كده"

واضاف: "السؤال هنا: هل الناس اللي زي الأستاذ حامد نعاقبهم ونستعرض عليهم؟.. ولا نكرمهم ونشكرهم ونقول لهم: شكرًا لأنكم بتساعدوا الدولة وبتشتغلوا من غير ما حد يطلب منكم؟".