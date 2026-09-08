محافظ القليوبية :المديرة لم تقدم ما يثبت أنها قامت بدفع أي مبالغ مالية للمدرسة

أكد الإعلامي جابر القرموطي أن محافظ القليوبية، المهندس حسام عبد الفتاح، أرسل توضيحًا شاملًا بشأن ما حدث أمس خلال جولته بمدرستين في المحافظة، وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف جابر القرموطي: «إننا على تواصل منذ الصباح مع المحافظ»، موضحًا أن المحافظ أكد أنه لم يتم إعفاء نادر علي، مدير مدرسة برقطا، بسبب ارتدائه الجلباب، ولكن الإعفاء جاء بسبب عدم طلبه الدعم من أي جهة، واكتفائه بالمشاهدة.

وكشف جابر القرموطي أن المحافظ أكد، فيما يخص مديرة مدرسة كفر شكر، أن المديرة لم تقدم ما يثبت أنها قامت بدفع أي مبالغ مالية لإصلاح بعض الأشياء في المدرسة.

وأوضح أن المحافظ قال إن مديرة المدرسة حصلت على مبالغ مالية من أحد المقاولين، الذي كان مكلفًا بإزالة مبنى آيل للسقوط داخل المدرسة.

وكشف جابر القرموطي أن المحافظ أكد أن مديرة المدرسة لم تكن صادقة فيما قالته، وأنه لم يقدم لها الشكر بسبب الادعاءات التي خرجت منها، موضحًا أنه لم يتخذ إجراءات ضدها لأنها حاولت الوصول إلى حلول لمشكلات المدرسة.