فين المليارات اللي بتتصرف؟.. انفعال عمرو أديب على الهواء بسبب جولة محافظ القليوبية بالمدارس

علق الإعلامي عمرو أديب، على جولة محافظ القليوبية في المدارس قبل بدء العام الدراسي.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «المحافظ ده نزل مدرستين، وكنت أتخيل إن نماذج النوعية دي من المدارس، اللي الديسكات متهالكة والزبالة موجودة فيها، انتهت».

وأضاف عمرو أديب: «المحافظ دخل المدرسة لقى مدير المدرسة لابس جلابية، والجلباب ليس عيبًا».

ولفت عمرو أديب إلى أن مديرة مدرسة قالت للمحافظ إنها أنفقت على المدرسة ووصلت المياه والكهرباء إليها، متسائلًا: «فين وزارة التربية والتعليم وفين المليارات اللي بتتصرف على المدارس».

وتابع عمرو أديب: «مديرة المدرسة وَرَّت المحافظ المستندات اللي بتثبت صحة كلامها».