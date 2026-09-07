مديرة مدرسة بالقليوبية للمحافظ: أنا والوكيلة صارفين 18 ألف جنيه من جيبنا عشان المدرسة

كشفت مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية خلال جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية عن تحملها هي ووكيلة المدرسة نفقات من أموالهما الشخصية لتوفير احتياجات المدرسة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.



وقالت مديرة المدرسة للمحافظ: أنا والوكيلة صارفين 18 ألف جنيه من جيبنا عشان المدرسة، موضحة أن المبلغ تم إنفاقه على أعمال متعلقة بالمرافق والمجاري وتوصيل المياه، مؤكدة أن جميع المصروفات مثبتة بالمستندات.

وأضافت أن المبلغ المخصص للمدرسة من الجهة المركزية لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، بينما تتعدد احتياجات المدرسة بين الأمن والمرافق والتجهيزات والمصروفات المختلفة، وهو ما يجعل الإمكانيات المتاحة غير كافية لتغطية الاحتياجات.

وأجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من المدارس بمدينتي كفر شكر وبنها، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والوقوف على مستوى أعمال الصيانة والنظافة وتجهيز الفصول ودورات المياه والأفنية، والتأكد من تلافي كافة الملاحظات التي قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.