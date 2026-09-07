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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هدنة الشتاء.. زيلينسكي يكشف تحركا أمريكيا لخفض التصعيد مع روسيا

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع موقع أكسيوس، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية اتخاذ أوكرانيا وروسيا خطوات لخفض حدة الحرب خلال فصل الشتاء، بالتزامن مع استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية سلام أوسع.

ويرى زيلينسكي أن الأسابيع التي تسبق فصل الشتاء تُتيح فرصةً للدبلوماسية ومع ذلك، يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعوّل على شتاء قاسٍ آخر لإضعاف أوكرانيا.

ويؤكد زيلينسكي ثقته بأنه حتى لو لم يرغب بوتين في خفض حدة التوتر، فإن الولايات المتحدة قادرة على ممارسة الضغط عليه.

وبعد اجتماعه في كييف مع مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، تلقى الرئيس الأوكراني رسالةً مفادها أن الجانب الروسي مستعد للمفاوضات.

وأضاف زيلينسكي أن ويتكوف وكوشنر قدّما أيضاً بعض الأفكار الجديدة. وامتنع عن الكشف عن جميع التفاصيل إلا أن بعض المناقشات تناولت خطوات محتملة لخفض حدة التوتر من جانب روسيا وأوكرانيا قبل وأثناء فصل الشتاء.

وقال زيلينسكي: "هناك أفكارٌ حول الطاقة (المنشآت) والحبوب (الشحنات) والكهرباء (المنشآت) والنفط والغاز (الصادرات). لدينا مصالح مختلفة، نحن وروسيا".

وأشار إلى أن النهج الأمريكي الجديد - استئناف المفاوضات ومحاولة التوصل إلى اتفاقيات تسمح لأوكرانيا وروسيا بتجاوز فصل الشتاء دون تصعيد كبير - "قريبٌ جدًا من واقع هذه المحادثات".

ووفقًا لزيلينسكي، فإن الهدف هو إيجاد خطوات قبل أو أثناء فصل الشتاء "من شأنها أن تُقرّب الطرفين من السلام".

هدنة الشتاء زيلينسكي روسيا الرئيس الأوكراني أوكرانيا وروسيا

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