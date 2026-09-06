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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: كييف وواشنطن تحددان مجالات الدعم الرئيسية.. واستعدادات لـ«حزمة الشتاء» واستئناف المفاوضات

زيلينسكي
زيلينسكي
أ ش أ

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن أوكرانيا والولايات المتحدة قد حددتا مجالات الدعم الرئيسية، وذلك في أعقاب سلسلة محادثات موسعة شملت التحضيرات لـ"حزمة الشتاء"، واستئناف مسار المفاوضات وتطوير الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني- خلال مؤتمر صحفي- "أجرينا اليوم ثلاث جولات من المحادثات، وقد اتسمت جميعها بمضمون عميق وجاد"، مشيرا إلى أن النقاشات تركزت بشكل كبير على تحديات فصل الشتاء القادم وسبل تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا.

وأضاف "كرسنا اهتماما بالغا اليوم لموسم الشتاء والتحديات المحتملة؛ ونأمل بشدة أن نتوصل إلى اتفاقات مع شركائنا الأمريكيين، كما نعول على دعم شركائنا الأوروبيين".

وأوضح أنه على الرغم من احتمالية استمرار الحرب خلال فصل الشتاء، إلا أن الفرق التفاوضية تقيم الفرص المستقبلية بشكل إيجابي، مضيفا: "إذا استمرت الحرب طوال الشتاء، فإننا نعول كثيرا على حزمة الشتاء التي ناقشت تفاصيلها بعمق اليوم مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وشركائنا الأوروبيين".

وتابع: "نعتمد على الدعم في مجالات الدفاع الجوي والطاقة، إضافة إلى تأمين كميات كبيرة والقدرة على استخدام الغاز الطبيعي المسال الأمريكي"، وأكد أن الشركاء أبدوا تأييدهم لهذه المقترحات.

وشدد زيلينسكي على أن القضايا الإقليمية والحدودية لا تزال مطروحة على جدول الأعمال، مؤكدة ضرورة تسوية مثل هذه المسائل المعقدة على مستوى القادة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا الولايات المتحدة

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