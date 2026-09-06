وزير الاستثمار: مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات خلال آخر 5 سنوات

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تصدرت دول القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم حدة المنافسة الإقليمية والدولية على استقطاب الاستثمارات.

وقال محمد فريد صالح، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير بيئة الاستثمار وتحسين قدرتها التنافسية بما يدعم استمرارية تدفقات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن القطاع السياحي يمثل أحد القطاعات الواعدة أمام الاستثمارات، لافتًا إلى وجود عجز في أعداد الغرف الفندقية اللازمة لاستيعاب النمو المستهدف في أعداد السائحين.

تحقيق المستهدفات السياحية

ولفت إلى أن الوصول إلى مستهدف استقبال 30 مليون سائح يتطلب التوسع في الطاقة الفندقية، مع الحاجة إلى إضافة نحو 3 آلاف غرفة فندقية سنويًا لتلبية الطلب المتوقع وتحقيق المستهدفات السياحية.