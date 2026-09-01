متحدث لجنة تهيئة الحوار السوداني: اتفاق على التواصل مع جميع الأطراف السياسية

قال عثمان ميرغني، المتحدث باسم لجنة تهيئة الحوار السوداني، إن هناك اتفاقًا داخل اللجنة على أهمية التواصل مع جميع الأطراف السياسية للاستفادة من خبرتها السابقة.

وأضاف خلال تصريحات له نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن لجنة الحوار السوداني تعمل حاليًا على تنظيم أعمالها بما يمكنها من أداء المهام الكبيرة المطلوبة منها بأفضل وأسرع طريقة.

وتابع: "لجنة تهيئة الحوار السوداني باشرت أعمالها، وتشتغل على مدار الساعة يوميًا، بأعضائها داخل الخرطوم وأعضائها خارج الخرطوم، وفي تواصل مستمر مع الجميع".

وواصل: "اللجنة تحاول الآن أن تنظم أعمالها بحيث تستطيع أن تؤدي العمل الكبير المطلوب منها بأفضل وأسرع طريقة. ولذلك تم تقسيمها إلى مكاتب داخلية: المكتب السياسي، الذي ينسق أعماله الأستاذ نبيل أديب، والمكتب المجتمعي، الذي ينسق أعماله الدكتور محمد جلال هاشم، ومكتب الاتصالات الدولية، الذي ينسق أعماله الدكتور محمد المنير، وهذه المكاتب تعمل بصورة متناغمة مع بعضها البعض، وتنسق فيما بينها".