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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

28 مدرسة جديدة تدخل الخدمة.. محافظ أسوان يوجه بالإنتهاء من جميع التجهيزات بالمدارس استعدادا لاستقبال الطلاب

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان اجتماعا موسعا مع قيادات مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لمتابعة الموقف التنفيذى والاستعدادات النهائية داخل المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، والتأكد من توافر كافة المقومات اللازمة لبدء العام الدراسى بصورة منتظمة وآمنة .

ويأتى ذلك فى ضوء الجهود المكثفة لإستقبال العام الدراسى الجديد 2026/2027 .

توجيهات بتعزيز الانضباط والسلوكيات الإيجابية

وخلال اللقاء ، الذى حضره الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس محمد حسين مدير عام منطقة أسوان للأبنية التعليمية ، إلى جانب مديرى الإدارات التعليمية بأسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو، شدد المهندس عمرو لاشين على تخصيص الحصة الأولى بمدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية للتوعية بأهمية الإنضباط المدرسى والسلوكيات الإيجابية الحميدة ، وتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم ، مع الإلتزام الكامل بالزى المدرسى المقرر بكل مدرسة.

وأكد محافظ أسوان على ضرورة توعية الطلاب بمخاطر التنمر والتحرش الإلكترونى ، وأهمية الابتعاد عن هذه السلوكيات السلبية ، مع التأكيد على عدم التهاون مع أى تجاوزات داخل العملية التعليمية سواء من الطلاب أو المعلمين ، وتطبيق أقصى درجات العقوبات المقررة حيال أى مخالفات أو تجاوزات للضوابط المنظمة .

رفع كفاءة محيط المدارس وتحسين البيئة التعليمية

ووجه المهندس عمرو لاشين مديرى الإدارات التعليمية بالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية بالمراكز والمدن لتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع أى مخلفات أو إشغالات بمحيط المدارس بما يساهم فى إظهارها بالشكل الجمالى والحضارى اللائق ، بالتوازى مع تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، وخاصة الفصول ودورات المياه لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة للطلاب ، وتشجيعهم على الإنتظام فى الحضور بما ينعكس إيجابياً على مستوى التحصيل الدراسى وتحقيق مراكز متقدمة فى مختلف المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.

1534 مدرسة تستقبل أكثر من 419 ألف طالب وطالبة

واطمأن محافظ أسوان على جاهزية المدارس بمختلف المراحل التعليمية بالمراكز والمدن، والبالغ عددها 1534 مدرسة ، وذلك بعد دخول 28 مدرسة جديدة الخدمة بإستثمارات تصل إلى 643.4 مليون جنيه لتستقبل نحو 419 ألفاً و98 طالباً وطالبة بواقع 213 ألفاً و960 طالباً من الطلاب الذكور ، و 205 آلاف و138  طالبة من الإناث وذلك داخل 11 ألفاً و 749 فصلاً دراسياً ، مع التأكيد على متابعة الكثافات الطلابية داخل الفصول ، فيما من المقرر دخول 5 مدارس جديدة الخدمة مع بداية الفصل الدراسى الثانى .

لا عجز فى المعلمين.. وانتظام توريد الكتب والأثاث

كما تم خلال الإجتماع التأكيد على التنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم والفنى بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف ، مع التأكيد على عدم وجود عجز فى أعداد المعلمين، فى ظل الإستعانة بمدرسى الأجر طبقاً للقرار الوزارى بإجمالى 23 ألفاً و486 معلماً ومعلمة ، إلى جانب التأكيد على عدم وجود عجز فى الأثاث المدرسى ، فضلاً عن استلام كافة الكتب الدراسية التى تم توريدها من وزارة التربية والتعليم بما يضمن توفير الإحتياجات الأساسية للعملية التعليمية مع إنطلاق العام الدراسى الجديد .

مراجعة المرافق واشتراطات الأمن والسلامة

وكلف محافظ أسوان بضرورة الإلتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن سرعة الإنتهاء من توصيل المرافق الأساسية للمدارس من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، مع تنفيذ ومراجعة الأعمال من خلال هيئة الأبنية التعليمية بما يشمل أعمال الصيانة البسيطة والإحلال والتجديد لضمان الجاهزية الكاملة لكافة المدارس .

وشدد المهندس عمرو لاشين كذلك على مراجعة إشتراطات الأمن والسلامة داخل المدارس ، والتأكد من خلو الأفنية والأسطح والمبانى من أى مخاطر أو معوقات قد تهدد سلامة الطلاب والعاملين ، مع سرعة التعامل مع أى ملاحظات أو إحتياجات قبل بدء الدراسة بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية .

وتضع المحافظة ملف التعليم على رأس أولوياتها ، وتعمل بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية للإنتهاء من جميع الإستعدادات المطلوبة بما يضمن بدء العام الدراسى الجديد فى أجواء مستقرة ومنضبطة ، وتوفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة لأبناء زهرة الجنوب .

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