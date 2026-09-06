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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يتفقد مصنع التخلص الآمن من المخلفات الصلبة بأبو جريدة

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أجرى  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط،  اليوم، زيارة تفقدية إلى مصنع التخلص الآمن من المخلفات الصلبة غير الخطرة بمنطقة أبو جريدة بمركز فارسكور، وذلك لمتابعة سير العمل بالمنظومة والوقوف على آليات التعامل مع المخلفات ، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، و فايزة فودة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، والمهندس محمد الدالي، مدير إدارة البيئة ووحدة تنظيم المخلفات الصلبه بالمحافظة.

وتابع المحافظ خلال الجولة مراحل العمل داخل المصنع، بدءًا من استقبال المخلفات وفرزها وصولًا إلى عمليات التدوير والمعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات الصلبة غير الخطرة، كما اطلع على آليات التشغيل لخطوط التدوير بالمصنع،  بما يساهم في تعظيم الاستفادة من المخلفات وتقليل كميات المرفوضات إلى أدنى نسبة ممكنة، والاستفادة من المكونات القابلة لإعادة الاستخدام في إنتاج السماد والوقود البديل.

وخلال الجولة، تابع محافظ دمياط حركة استقبال المخلفات وكمياتها وأوزانها الواردة من مختلف المراكز والمدن، موجهًا بتكثيف العمل وسرعة التعامل مع الكميات الواردة، بهدف رفع كفاءة منظومة التخلص الآمن من المخلفات .

هذا وتفقد المحافظ المجمع الجديد الجاري العمل به، والذي يأتي في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات ورفع كفاءتها ، موجهًا بتكثيف العمل داخل المصنع، وسرعة الانتهاء من عمليات الفرز والتدوير والتعامل مع الكميات الواردة أولًا بأول .

دمياط محافظ دمياط فارسكور فايزة فودة

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