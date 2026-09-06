صحة دمياط ونقابة الصيادلة يشاركان في مبادرة الصيدليات الداعمة للأسرة

شاركت مديرية الشؤون الصحية بدمياط في فعاليات الجمعية العمومية لنقابة صيادلة دمياط، بالتزامن مع حفل تكريم المتفوقين من أبناء الصيادلة، بحضور عدد كبير من الصيادلة وأسرهم.

وخلال الفعاليات، قامت الدكتورة رشا رشوان بالتعريف بمبادرة «الصيدلية الداعمة للأسرة»، ودور الصيدليات في دعم صحة الأسرة، والتوعية بخدمات المشورة الأسرية ووسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب توزيع الكتيبات التوعوية وكروت الإحالة للصيدليات المشاركة بالمبادرة.

كما شاركت فرق المبادرات الرئاسية و100 يوم صحة في تقديم خدمات المبادرات من كشف ضغط وسكر وسكر تراكمي وتحليل دهون وقامت فريق المشورة الأسرية، وفريق الإعلام والتعليم والاتصال الصحي في تقديم التوعية الصحية للحاضرين، والتعريف بالخدمات المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية، بما يسهم في رفع الوعي الصحي وتعزيز استفادة المواطنين من الخدمات الصحيه .

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بدمياط على تعزيز الشراكة مع نقابة صيادلة دمياط، وتفعيل دور الصيدليات كشريك في دعم صحة الأسرة، والتوسع في الوصول بالتوعية والخدمات الصحية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.