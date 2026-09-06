إعلام عبري: إسرائيل تنسحب من الخط الأصفر إلى الرمادي بعد تدمير أنفاق علي الطاهر

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أنه بعد تدمير أنفاق علي الطاهر، جنوب لبنان، ستنسحب القوات الإسرائيلية من "الخط الأصفر" وتتمركز على "الخط الرمادي" وهو شريط يمتد من 2 إلى 4 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية.

و أضافت هيئة البث أن إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية أن عودة السكان للمناطق التي تم إخلاؤها ستعتمد على نتائج المفاوضات التي ستُستأنف الأسبوع المقبل في روما.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الإحتلال بأنه يستعد لتفجير أنفاق في منطقة علي الطاهر خلال أيام.

من جهة أخرى، أفادت تقارير لبنانية بمقتل ثلاثة أشخاص، اليوم، جراء هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف موقف سيارات فخر الدين في مدينة النبطية جنوب لبنان.

وحسب التقارير، وقع الهجوم في موقف السيارات، فيما لم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن هوية القتلى أو ملابسات الاستهداف.

