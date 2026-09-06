هل انتهى الصيف؟.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وعودة الأجواء الخريفية

رغم التراجع النسبي في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، فإن فصل الصيف لم ينتهِ بعد، إذ من المتوقع استمرار الأجواء الصيفية خلال الأسابيع الأولى من شهر سبتمبر، مع حدوث تذبذب في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، قبل أن تبدأ الأجواء في التحول تدريجيًا نحو الخريف.

وأوضحت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف ينتهي رسميًا يوم 22 سبتمبر، ويبدأ فصل الخريف في 23 سبتمبر، مشيرة إلى أن حلول شهر سبتمبر لا يعني انتهاء ارتفاعات درجات الحرارة بشكل نهائي.

ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة خلال سبتمبر

وأشارت إلى أن شهر سبتمبر قد يشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، خاصة خلال النصف الأول منه، لكنها لن تصل إلى حدة الارتفاعات التي شهدتها البلاد خلال أغسطس وبداية سبتمبر.

وأضافت أن شهر سبتمبر يشهد عادةً تذبذبًا في درجات الحرارة، باعتباره فترة انتقالية بين الصيف والخريف، إذ قد تتغير الأجواء من يوم لآخر، مع استمرار الطابع الصيفي خلال ساعات النهار.

ماذا يحدث في الطقس خلال سبتمبر؟

وأوضحت أن درجات الحرارة تبدأ تدريجيًا رحلة الانخفاض خلال شهر سبتمبر، مع زيادة الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بمزيد من الاعتدال خلال ساعات الليل، خاصة مع تقدم أيام الشهر.

ولفتت إلى أن النصف الثاني من سبتمبر يكون عادةً أقل حرارة من النصف الأول، بالتزامن مع تراجع تأثير منخفض الهند الموسمي تدريجيًا، وزيادة تأثير المنخفضات الجوية، الأمر الذي يساعد على تحسن درجات الحرارة، لا سيما خلال ساعات الليل.

فرص سقوط الأمطار خلال سبتمبر

وعن فرص سقوط الأمطار، أوضحت أن فرص الأمطار تظل واردة خلال شهر سبتمبر، إلا أنه لا توجد مؤشرات حاليًا على أمطار مؤثرة، مؤكدة أن فرص سقوط الأمطار تبدأ في الزيادة تدريجيًا مع التقدم في فصل الخريف، وبشكل أكبر خلال النصف الثاني منه.

وأكدت أن أجواء سبتمبر تكون أفضل نسبيًا من شهر أغسطس من حيث درجات الحرارة ونسب الرطوبة، إذ تبدأ معدلات الرطوبة في التراجع تدريجيًا، خاصة خلال النصف الثاني من الشهر، بالتزامن مع اتجاه درجات الحرارة نحو الاعتدال.

متى ينتهي فصل الصيف؟

وشددت على أن الصيف مستمر خلال الأسابيع الأولى من سبتمبر، إذ ينتهي رسميًا يوم 22 سبتمبر، ولذلك من الطبيعي استمرار بعض الأجواء الصيفية، خصوصًا خلال ساعات النهار، نتيجة تأثير أشعة الشمس وارتفاع نسب الرطوبة.

ومع اقتراب نهاية الشهر، تبدأ الأجواء في التحول تدريجيًا من الطقس الصيفي إلى الخريفي، بالتزامن مع بداية فصل الخريف رسميًا يوم 23 سبتمبر.