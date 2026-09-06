الزمالك يرفع الحمل البدني للاعبين استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة بالدوري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية، خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة أبوقير للأسمدة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خفيفة بالكرة، في إطار البرنامج الموضوع للاعبين من أجل تجهيزهم بدنيًا بأفضل صورة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبوقير للأسمدة في الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.